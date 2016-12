Programul de împăduriri continuă

Consiliul Judeţean Constanţa a demarat, în urmă cu trei ani, un amplu program de refacere a pădurilor, având în vedere că judeţul Constanţa se afla pe ultimul loc în ceea ce priveşte gradul de împădurire, fapt ce a condus la o accelerare a fenomenului de deşertificare cu care se confruntă Dobrogea. ”Cum de la nivel guvernamental nu am primit niciun răspuns la solicitările pe care le-am avut, am decis să facem noi, la nivel judeţean, ceva pentru a stopa acest fenomen. Campania de împădurire demarată de CJC a fost foarte bine primită, dovadă fiind faptul că, în prezent, avem solicitări pentru acest program chiar şi de la fermieri privaţi, care au înţeles că perdelele forestiere le protejează şi chiar le sporesc culturile. Vom continua şi în acest an toate programele demarate la nivelul CJC, mai ales că anul acesta vom avea din cele două pepiniere, de la Medgidia şi Chirnogeni, peste 10 milioane de puieţi de salcâm”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.