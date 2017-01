Programul de împăduriri, promovat la Pavilionul Expoziţional

Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa este prezentă la Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean de la Pavilionul Expoziţional cu un stand unde toţi cei interesaţi pot depune cereri pentru înscrierea în programul Consiliului Judeţean Constanţa „Refacerea perdelelor forestiere şi prevenirea deşertificării”. „Din cele două pepiniere pe care le administrăm, am reuşit în acest an să obţinem peste 10 milioane de puieţi de salcâm, pe care îi oferim gratuit tuturor celor interesaţi să participe la programul CJC de refacere a perdelelor forestiere şi de împăduriri a terenurilor neproductive. Am profitat de evenimentul de la Pavilionul Expoziţional şi am pus acolo un stand al regiei care va primi toate cererile celor interesaţi să se înscrie în aceste programe ale CJC. Pe lângă puieţi de salcâm, la pepinierele de la Chirnogeni şi Medgidia avem şi alte soiuri de arbori şi arbuşti care pot fi folosiţi pentru perdelele forestiere”, a declarat directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu. El a precizat că tot la standul de la Pavilionul Expoziţional se pot depune cererile pentru programul CJC de refacere a livezilor. „În cadrul acestui program, cererile vor fi analizate şi vor fi onorate cele prioritare, pentru că numărul pomilor fructiferi este mult mai mic decât al salcâmilor. Toţi cei interesaţi de programele CJC au la dispoziţie acest stand până pe 16 octombrie, când se închide evenimentul de la Pavilionul Expoziţional”, a spus Gâmbuţeanu.