Programul de locuinţe ieftine pentru tineri ar putea fi extins

Programul iniţiat de primarul Constanţei, Radu Mazăre, privind ajutorul acordat tinerilor pentru cumpărarea unei locuinţe ieftine a înregistrat un succes care a depăşit orice aşteptări. Mazăre a anunţat ieri, într-o conferinţă de presă, că pînă acum au fost depuse, la sediul Primăriei de pe str. Ecaterina Varga, peste 6.200 de dosare pentru acest proiect, în condiţiile în care, la lansarea programului, fusese estimat un maximum de 4.000 de dosare. “Numărul de solicitări este mult mai mare decît prevăzusem noi. Programaserăm iniţial construirea a cîte 1.000 de apartamente în fiecare an, care urmează să fie vîndute tinerilor la preţul de cost. După ce vom încheia înregistrarea dosarelor, vom vedea cîte solicitări sînt şi vom studia maniera în care vom redimensiona programul”, a declarat Mazăre. El a precizat că anul acesta nu poate fi majorat numărul locuinţelor care vor fi amenajate, întrucît investiţia a fost deja aprobată în bugetul pe 2008. “Pe 6 martie are loc licitaţia pentru proiectul primului cartier de 1.000 de locuinţe ieftine, care va fi amplasat în zona Energia. Primăria va achiziţiona utilităţile, va pune la dispoziţie terenul, va construi drumurile şi fundaţiile blocurilor, va amenaja iluminatul public şi va realiza centrale termice de cartier. De asemenea, RAJA SA va construi reţelele de apă şi canalizare, cu sprijinul Consiliului Judeţean. Am discutat şi cu Electrica, la cel mai înalt nivel, iar investitorii italieni ne-au asigurat de tot sprijinul pentru racordarea locuinţelor la reţelele de curent electric”, a mai spus primarul.

Mazăre a făcut ieri apel la toţi constănţenii care doresc să beneficieze de acest program să nu încerce, pe căi neortodoxe, “să se bage în faţă” pe lista solicitanţilor de apartamente ieftine. “Nu se pot face aranjamente! Ordonarea priorităţilor se va face prin tragere la sorţi televizată, la care vor participa reprezentanţi din mass media, poliţişti, reprezentanţi ai unor autorităţi cu atribuţii de control şi orice cetăţean interesat de acest eveniment, inclusiv rudele acestora. Cine le promite constănţenilor că le facilitează accesul pe un loc fruntaş în lista de priorităţi a programului cu locuinţe ieftine pentru tineri este un escroc. Am informaţii că se încearcă pe fel de fel de căi o eventuală modificare a listei de priorităţi dar, dacă este vorba despre o tragere la sorţi cu bile, în joc nu pot fi decît norocul şi soarta fiecărui solicitant”, a explicat primarul Constanţei. El a amintit faptul că data de depunere a dosarului la Primărie nu este importantă. Fiecare solicitant primeşte un număr de ordine la depunerea dosarului, iar priorităţile vor fi stabilite în direct, prin extragerea cu bile a numerelor de ordine. Astfel, deţinătorul primului număr de ordine care va ieşi în tragerea la sorţi va putea cumpăra primul apartament realizat prin acest program, indiferent de data la care a depus dosarul şi de numărul persoanelor care au depus dosare înaintea lui.