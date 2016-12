Programul de oncologie va avea din 1 aprilie un subprogram de radioterapie

Programul de oncologie va avea din 1 aprilie, în premieră, un subprogram de radioterapie la care vor avea acces toți pacienții, de la care nu vor fi percepute taxe, serviciul fiind integral de stat, a anunţat, astăzi, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciurchea. Ministerul Sănătăţii a organizat dezbatere publică pe tema proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016. Proiectul aduce mai multe noutăţi, printre acestea fiind şi subprogramul de radioterapie, parte integrantă a Programului naţional de oncologie. Subprogramul va avea alocat un buget distinct, fapt ce va permite o mai mare predictibilitate şi adaptare la nevoile reale ale pacientului oncologic, potrivit proiectului. "Vom avea un subprogram de radioterapie, în cadrul programului de oncologie, la care vor avea acces toţi pacienţii. Intenţionăm ca nimeni să nu mai perceapă vreo taxă, va fi un serviciu decontat integral de stat. Aceeaşi sumă va fi şi la privat, şi la public. În momentul de faţă, se plăteşte per procedură. Gândim un program unitar, în aşa fel încât pacientul să beneficieze de tratamentul de care are nevoie. Acelaşi tarif de decontare la radioterapie va fi şi la public, şi la privat. Se plăteşte pe procedură. Gândim să fie un program unitar, în aşa fel încât fiecare pacient să beneficieze de metoda de tratament de care are nevoie, pe specificul ei", a declarat Vasile Ciurchea. Întrebat dacă sunt suficiente centre de radioterapie, preşedintelui CNAS a spus că este nevoie de mai multe.