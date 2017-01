Programul educaţional „Young Energy”, ediţia 2008

În parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT), Enel România lansează ediţia 2008 a programului „Young Energy” în România, o iniţiativă educaţională ce vizează informarea şi conştientizarea tinerei generaţii cu privire la domeniul complex şi incitant al energiei. Aproximativ 250 de şcoli şi licee din Bucureşti, Banat şi Dobrogea participă la ediţia de anul acesta a „Young Energy”. Prin acest program, un număr de 60.000 de elevi beneficiază de materiale informative, resurse şi oportunităţi de relaţionare cu numeroşi copii din alte ţări, pentru a-şi crea o imagine cuprinzătoare asupra energiei şi utilizării acesteia în viaţa de zi cu zi. Programul dezvoltă, de asemenea, creativitatea copiiilor printr-un concurs pe teme de energie, avînd ca premii excursii şi produse electronice. “Într-o lume aflată în căutarea propriei identităţi, proiectul educaţional Young Energy, derulat în parteneriat public-privat, îşi propune să stimuleze implicarea, creativitatea şi dorinţa de cunoaştere a elevilor şi a profesorilor acestora. Proiectul are deja tradiţie în ţări din toată lumea (Bulgaria, Slovacia, Guatemala, Costa Rica, Chile), ţări în care operează promotorul său, Enel, dat fiind şi interesul major pe care o temă ca energia îl generează în rândul elevilor de pretutindeni”, a declarat Gabriella Pasztor, secretar de stat pentru învăţămînt în limbile minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul în cadrul MECT. Clasele de gimnaziu şi liceu primesc un set de materiale interactive şi multidisciplinare despre energie, istoria şi ştiinţa acesteia, jocuri şi studii, experimente şi evenimente interesante. Apoi, elevii sînt invitaţi să participe la concursul „Young Energy”, prezentînd companiei Enel proiecte pe teme de energie. Proiectele pot fi realizate sub diferite fome: text, cercetare, desen, fotografie, modele, video, muzică sau piese de teatru. Proiectele cîştigătoare vor fi desemnate cu ajutorul juriului local şi naţional, ce va include reprezentanţi mass-media locali şi naţionali, instituţii publice şi reprezentanţi Enel. Website-ul dedicat programului, www.enel.it/youngenergy, disponibil în toate limbile ţărilor participante, este un instrument esenţial pentru a face legătura între clasele participante. Cîştigătorii etapei naţionale vor fi invitaţi să participe la evenimentul final al proiectului, care va avea loc la Roma, la sfîrşitul lui 2008. „Young Energy” a fost organizat în România şi în 2007, ediţie la care au participat 64 de şcoli de gimaziu şi licee - 2.000 de elevi - din cele trei zone în care Enel este prezentă, respectiv Bucureşti, Banat şi Dobrogea (24 de şcoli şi licee). „Enel se angajează să sprijine dezvoltarea României, nu doar prin activitatea de bază a companiei, dar şi pe plan educaţional, social şi cultural. Sîntem mîndri să marcăm lansarea celei de a doua ediţii a programului Young Energy, deoarece Enel are astfel oportunitatea de a călăuzi mii de copii în lumea minunată şi complexă a energiei”, a declarat directorul general Enel România, Matteo Codazzi.