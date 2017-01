Programul elevilor, redus la 30 de ore pe săptămînă?

Orarul reorganizat, prezentat de ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a stîrnit, deja, vii dispute. Ieri, la Palatul Parlamentului, ministrul a declarat că speră ca toată lumea să fie mulţumită de reducerea numărului de ore în sistemul preuniversitar la 30 de ore, menţionînd că nu au fost tăiate orele de sport, ci reorganizate. „În această etapă, în care se desfăşoară în teritoriu mişcarea de personal, am redus numărul de ore de la 33-34 la unele licee şi 37-38 la altele, la 30 de ore pe săptămînă. Pentru că, dacă în învăţămîntul superior am considerat că pentru studenţi să avem mai mult de 28 de ore pe săptămînă este o încărcare prea mare şi nu le mai rămîne timp pentru pregătirea individuală, pentru elevii care au între 14-18 ani, cu atît mai dificil este programul acesta supraîncărcat. De aceea, ne-am dus pînă la 30 de ore pe săptămînă şi sper să fie mulţumită toată lumea”, a susţinut Andornescu. În cadrul dezbaterii de la Comisia pentru Învăţămînt de la Cameră, Andronescu a subliniat că, prin reducerea numărului de ore pe săptămînă, “i-a descărcat pe elevi de eforturile timpului alocat programului de învăţămînt” şi a menţionat că nu s-au operat modificări pe conţinutul ariei curiculare. În plus, ministrul Educaţiei a menţionat că nu au fost tăiate orele de sport, ci reorganizate. “Nu am redus orele de sport, aşa cum zice toată lumea, în realitate am reorganizat orele de sport, a rămas o oră de sport şi două ore extracuriculare care ar putea fi normate de profii de sport”, a spus ministrul Educaţiei, anunţînd că va urmări personal modul în care şcolile îşi organizează orele de sport. Ea a menţionat că, înainte de a trece la reducerea orelor pe săptămînă, a avut o întîlnire cu partenerii sociali şi că urmează să discute în mod concret cu aceştia despre aceste schimbări.