Programul Festivalului de Film de la Cannes se completează!

Lungmetrajul ”Bande de Filles”, regizat de Celine Sciamma, care prezintă aventurile unei bande de fete dintr-o periferie rău-famată a Parisului, va deschide secţiunea „Quinzaine des Réalisateurs“, ale cărei proiecţii vor avea loc în perioada 15 - 25 mai, în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, care debutează cu o zi mai devreme. Edouard Waintrop, directorul artistic al acestei secţiuni paralele a Festivalului de Film de la Cannes, a anunţat peliculele selecţionate în „Quinzaine des Réalisateurs“, într-o conferinţă de presă organizată în centrul „Forum des Images“ de la Paris, ieri. Regizoarea filmului care va deschide „Quinzaine des Réalisateurs“, Celine Sciamma, a mai fost prezentă la Cannes cu drama ”Water Lilies”, care a avut premiera în secţiunea „Un Certain Regard“, în 2007, dar este cunoscută pe plan internaţional în special pentru drama ei din 2011, ”Tomboy”, care a fost achiziţionată şi difuzată în 35 de ţări.

Filmul britanic ”Pride”, de Matthew Warchus, cu o distribuţie în care strălucesc Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West, Paddy Considine şi Andrew Scott, va închide secţiunea „Quinzaine des Réalisateurs“ din 2014. Această comedie britanică prezintă alianţa neaşteptată încheiată în anul 1984 între un grup de mineri galezi aflaţi în grevă şi câţiva activişti pentru drepturile homosexualilor şi lesbienelor. Printre celelalte prezenţe britanice se află ”Queen and Country”, de John Boorman, şi debutul în lungmetraj al lui Daniel Wolfe, intitulat ”Catch Me Daddy”. Alte thrillere sunt apocalipticul ”These Final Hours”, regizat de australianul Zak Hilditch, şi filmul ”Cold In July”, de Jim Mickle, care a avut premiera la Sundance, la începutul acestui an. Regizorul argentinian Diego Lerman revine în „Quinzaine des Réalisateurs“ cu ”Refugiado”, un road-movie despre o mamă şi un fiu care sunt daţi afară din casa familiei. Canadianul Stéphane Lafleur, ale cărui filme au fost proiectate la Toronto, Berlin şi Veneţia, îşi face debutul la Cannes, în acest an, cu filmul alb-negru ”Tu Dors Nicole”.

Prezenţa americană în această secţiune se face simţită prin ”Whiplash”, de Damien Chazelle, care a avut un mare succes la Sundance, relatând povestea unui tânăr toboşar care încearcă să se facă cunoscut în lumea jazz-ului. Veteranul documentarist american Frederick Wiseman va reveni şi el pe Croazetă, cu ”National Gallery”, un film despre operele de artă expuse la National Gallery din Londra. Organizatorii au programat şi proiecţia unei versiuni restaurate a filmului din 1974 ”The Texas Chainsaw Massacre”, de Tobe Hooper. Filmul ”Alleluia”, al belgianului Fabrice du Welz, despre criminalii în serie din ’40 Martha Beck şi Raymond Fernandez, care au ucis 20 de femei înainte de a fi capturaţi şi executaţi în anii '50, va fi la rândul său proiectat în această secţiune.

Ca şi la ediţiile precedente, prezenţa franceză va fi una consistentă în această secţiune. Alături de ”Bande de Filles”, de Celine Sciamma, celelalte filme franceze sunt lungmetrajul de debut al regizorului Thomas Cailley, ”Les Combattants”, thrillerul poliţist ”P'tit Quinquin”, de Bruno Dumont, şi ”Mange Tes Morts”, regizat de Jean-Charle Hue. Israelul va avea şi el două filme în această secţiune: drama despre un divorţ dintr-un tribunal rabinic ”Gett - The Trial of Viviane Amsallem”, de Ronit şi Shlomi Elkabetz, şi ”Next To Her”, de Asaf Korman, despre relaţia dintre două surori, dintre care una suferă de retard mintal. În „Quinzaine des Réalisateurs“ au fost selecţionate şi două lungmetraje din Asia: ”The Story Of Princess Kaguya”, de Isao Takahata, deja lansat în Japonia, şi thrillerul ”A Hard Day”, al sud-coreeanului Seong-Hun Kim, despre un detectiv care este şantajat de martorul unui accident de automobil.