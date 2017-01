Programul locuinţelor pentru tineri, obligatoriu pentru toţi primarii PSD

Primari şi preşedinţi social democraţi de consilii judeţene din toată ţara s-au întrunit, ieri, la Constanţa, pentru a li se prezenta proiectele privind casele ieftine pentru tineri, iniţiate de primarul Radu Mazăre. Întîlnirea a fost prezidată de primarul Mazăre, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Constantinescu Nicuşor Daniel, viceprimarul Constanţei, Nicolae Nemirschi, şi şeful de campanie electorală la nivel naţional al PSD, Miron Mitrea. În dezbatere, Mitrea a ţinut să evidenţieze meritele echipei Mazăre-Constantinescu pentru faptul că a reuşit, printr-o soluţie practică, să rezolve o problemă care dă bătăi de cap de multă vreme autorităţilor centrale: locuinţele pentru tineri. În fapt, Primăria Constanţa a lansat, la începutul acestui an, două proiecte: unul privind construirea de locuinţe ieftine pentru tineri, conţinînd şi o componentă de 20% destinată persoanelor cu probleme sociale, iar al doilea, referitor la subvenţionarea a 50% din dobînda creditului ipotecar contractat de tinerii care vor să îşi cumpere o locuinţă de pe piaţa liberă. În ce priveşte locuinţele ieftine, acestea vor fi vîndute cu cel mult 50% din preţul pieţei, întrucît Primăria, Consiliul Judeţean şi deţinătorii de utilităţi vor asigura gratuit toată infrastructura necesară cartierelor ce urmează a fi construite, solicitanţii avînd posibilitatea de a-şi cumpăra apartamentele suportînd doar costul construcţiei imobilelor. Fiind unicat în România atît prin modul de derulare cît şi prin repartizarea locuinţelor în urma unei trageri la sorţi, programul Primăriei Constanţa se constituie într-un exemplu naţional. „În calitate de ministru, am încercat să rezolvăm această problemă la nivel central, prin programul ANL. În actuala legislatură s-a abandonat practic programul, care, deşi, teoretic, funcţionează, nu a mai adus în ultimii patru ani niciun bloc nou pentru tineri. Radu Mazăre este primul care a redesenat programul ANL, într-o altă formă, pe care o vom introduce în programul politic al partidului. Modul în care Radu Mazăre propune soluţionarea problemei caselor pentru tineri este modern, eficient şi va primi sprijin guvernamental pe care nu îl are astăzi, privind subvenţionarea dobînzilor de la centru, pe care îl rezolvăm la toamnă, cu noul Guvern PSD. Dorim ca, prin acest proiect, să construim la nivel naţional 25-30.000 de locuinţe în fiecare an. Felicit echipa de la Constanţa, pe Radu Mazăre, pe Nicuşor Constantinescu, pe cei care au lucrat pentru ca acest proiect să devină realitate. Programul locuinţelor ieftine va fi obligatoriu pentru toţi primarii PSD”, a spus Mitrea. Mazăre a dat detalii legate de programele pentru locuinţe puse deja în aplicare la Constanţa, dar, totodată, şi-a avertizat colegii de partid: „Este un program care obligă. Are ca scop atragerea tinerilor către localitate şi readucerea forţei de muncă în oraş. Un primar nu poate promite că face casele fără a avea certitudinea că duce programul la bun sfîrşit, pentru că, altfel, oamenii îl vor alerga cu pietre pe stradă. E o treabă serioasă, care le dă tinerilor o speranţă şi un orizont de aşteptare în ceea ce priveşte achiziţionarea unei locuinţe. Iniţial, estimasem că vom primi 4.000 de dosare, dar pînă acum au fost înregistrate 15.300 de dosare pentru programul locuinţelor ieftine”. La rîndul său, Constantinescu a declarat că deja a fost extins programul de la Constanţa şi în alte două localităţi din judeţ: Murfatlar şi Cumpăna. „Este o cerere foarte mare de locuinţe din partea tinerilor, care nu şi le pot cumpăra la preţurile actuale de pe piaţă. Sînt cereri multe şi la Murfatlar şi la Cumpăna, pentru că zona metropolitană Constanţa se dezvoltă. Evoluţia imobiliară şi edilitară generează această cerere uriaşă de locuinţe. Principala problemă a tinerilor, fie că muncesc în ţară, fie că pleacă în străinătate, este aceea că nu au o locuinţă”, a spus Constantinescu.