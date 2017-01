Programul manifestărilor de 1 Mai pe litoral

S-a dat startul distracţiei de 1 Mai! Autorităţile locale şi asociaţiile patronale din turism de pe întreg litoralul românesc spun că sunt pregătite pentru valul de turişti care trebuie să ajungă încă din această seară la malul Mării Negre pentru a deschide sezonului estival. Hotelurile îşi aşteaptă oaspeţii pentru ca petrecerea de Ziua Muncii să poată începe. A devenit o tradiţie ca în fiecare an de 1 Mai să aibă loc zeci de evenimente care să ţină turiştii în priză 24 de ore din 24. Asociaţia Litoral Delta Dunării, asociaţiile patronale din turism de pe întreg litoralul, dar şi reprezentanţi ai Ministerului Turismului şi ai Asociaţiei Naţionale pentru Turism (ANT) şi-au unit forţele pentru debutul în forţă al sezonului estival. Colaborarea este mai mult decât fructuoasă. O recunosc atât reprezentanţii ministerului, ai ANT cât şi asociaţiile din turism, care îşi doresc să continue şi în anii următori. Preşedintele ANT, Răzvan Filipescu, a spus că scopul colaborării instituţionale şi pregătirile intense pentru debutul sezonului estival este ca vacanţa să devină un reper al activităţii de agrement indiferent de vreme. El a punctat şi că diversificarea pachetelor turistice este o cerinţă obligatorie pentru atragerea turiştilor. „Nu vreau ca litoralul românesc să se identifice doar cu un sejur pe plajă sub o umbrelă, ci trebuie asimilat cu numeroase acţiuni. De la distracţiile care au loc în nordul litoralului, deja cunoscute pe plan european, până la posibilităţile de relaxare oferite de sudul litoralului: turismul activ, turismul de aventură, turismul gastronomic şi oenologic de care de multe ori poate uităm. Această diversitate pe care o are litoralul românesc este un atu pe care trebuie să îl promovăm şi pe care trebuie să-l fructificăm împreună prin promovare atât pe piaţa internă cât şi internaţională”, a declarat Filipescu.

El a completat că pentru prima dată în ultimii ani s-a început promovarea pe piaţa din Germania prin intermediul marilor tur-operatori germani şi pentru piaţa din Israel. Dovada este că începând din 9 iunie primele chartere din Tel-Aviv - Constanţa vor ateriza pe Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu”. În plus o altă piaţă care va fi valorificată este cea din Republica Moldova, cu atât mai mult cu cât din 28 aprilie moldovenii pot circula fără viză în spaţiul UE. „Actualul context geopolitic ne este favorabil şi suntem în stadiul în care chiar 15.000 de turişti moldoveni sunt obligaţi să-şi reorienteze vacanţele în România”, a mai spus Filipescu. El a menţionat că încurajează asociaţiile ca proiectele din turism precum („Hai la băi!”, „O săptămână la munte!” şi „O săptămână la mare!”) să fie promovate peste hotare. Totuşi, preşedintele Asociaţiei Litoral Delta Dunării, Corina Martin, a ţinut să-l atenţioneze că nu toţi românii cunosc aceste programe şi a reuşit să-i „rupă” preşedintelui ANT prezent la Constanţa o promisiune privind extiderea promovării celor trei programe. „N-am reuşit să obţinem finanţare pentru promovarea lor din partea autorităţii publice centrale. Piaţa românească este cea care dă cei mai mulţi turişti în destinaţiile din ţară. Noi trăim de pe urma turiştilor români şi dacă nu reuşim să promovăm din banii ANT şi ai Ministerului Turismului aceste programe pentru ca românii să ştie când trebuie să vină la munte, la mare sau la băi pe banii puţini, practic nu ne atingem primul scop”, a atenţionat Martin.

Ca în fiecare an, Mamaia va fi centrul distracţiei. În total, pe întregul litoral, asociaţiile din turism au preconizat că vor fi 40.000 de turişti. „80% dintre turiştii care vor veni pe litoral vor fi cazaţi în staţiunea Mamaia. Aşa arată prognoza hotelierilor”, a declarat preşedintele Asociaţiei Litoral-Delta Dunării, Corina Martin. La rândul său, preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, a spus că hotelierii sunt mai mult decât pregătiţi pentru debutul sezonului estival. „Deja primim turişti, gradul de ocupare este deja între 20% şi 30 în Mamaia şi în staţiunile de pe litoral. S-au făcut investiţii masive şi anul acesta pe zona hotelieră şi în servicii, dovadă că suntem în măsură să primim turişti. Vom lucra la capacitate maximă începând de mâine. Vârful de lance va fi vineri şi sâmbătă”, a declarat Bucovală. Prezent la anunţarea programului în minivacanţă, a atras atenţia că cea mai importantă problemă în momentul de faţă este podul de la Agigea: „Facem apel la Ministerul Turismului şi la preşedintele ANT să facem ceva cu podul de la Agigea care ar trebui finalizat prin mai pentru că dacă continuă până în iulie va fi o problemă”. Pe litoral, la invitaţia ANT vor fi prezenţi şi trei jurnalişti străini de la „The Guardian” din Marea Britanie care au auzit de evenimentele de pe litoralul românesc. Ei vor rămâne la mare în zilele de 1 şi 2 mai iar în 3 şi 4 mai vor fi în Delta Dunării.

Ca în fiecare an, tonul distracţiei se va da la 10.30 din parcarea de la Aqua Magic din staţiunea Mamaia, cu binecunoscuta paradă care va reuni autobuzele etajate, Carul prietenilor Facebook, peste 30 de maşini de epocă, motociclete, maşini de la Raliul Deltei, Fanfara RAJA. Toate vor defila pe traseul Mamaia - Năvodari - Constanţa - Eforie - Constanţa - Mamaia. Următorul eveniment va fi organizat între 19.00 şi 21:00, pe scena special amenajată pe plaja din zona Cazino Mamaia şi va consta într-un spectacol multietnic de muzică şi dansuri. După spectacol, vor fi lansate două filme de promovare, respectiv filmul oficial al staţiunii Mamaia în versiunea integrală şi spotul „Descopera România: priveşte cu sufletul şi ascultă cu inima”, la care sunt aşteptaţi să participe mii de turişti. De 1 Mai vor fi evenimente şi în Năvodari şi în Eforie. În Tabăra Delfinul se va organiza un spectacol care va începe la ora 11.00, se va încheia în jurul orei 20.00 şi va fi oferit următorii artişti: What’s Up, Axinte, Lorenna, Violeta Constantin, Autentic, Sylvie, Aurel Moga, Dan Cernăvodeanu, Ionuţ Dulgheriu. Seara se va încheia cu un show de lasere. În corturile amenajate în apropierea scenei vor fi oferite gratuit celor prezenţi produse alimentare tradiţionale româneşti, vor fi organizate expoziţii, sesiuni de face-painting, se vor realiza fotografii ce urmează a fi oferite persoanelor prezente la eveniment. Evenimentul se va încheia cu un show de lasere. Totodată, în Eforie Sud, în în Parcul Primăriei (Str. Progresului) va fi o expoziţie de antichităţi „Târgul Antica”, un program artistic în intervalul orar 17.00 - 20.30, teatru de copii „Zurli - Festival muzica si dans pentru copii” (aprox. 2 h 30 min), concert al artistului Nadir de la Vocea României şi totul va culmina cu un show de lasere. Totodată, în 2 mai, pe plaja Costineşti, în zona Obeliscului, vor fi jocuri sportive, jocuri pe plajă, spectacol cu trupe de folk şi rock, artişti solo...

Autobuze etajate

În Constanţa, în perioada 30 aprilie – 4 mai 2014, autobuzele etajate vor circula în program 10.00 – 20.00 zilnic, cu frecvenţă de 30 minute, cu plecări din Gară. Traseul este cel consacrat „Mamaia Estival”: Gară – Bd. Ferdinand – Str. Mircea cel Bătrân – Bd. Mamaia până la capătul staţiunii la Hotel Caraiman şi retur pe Bd. Mamaia – Bd. Tomis – Bd. Ferdinand – Gară. Biletele de transport se pot procura numai de la taxatoare în autobuz, la preţul de 5 lei.

Telegondola Mamaia

În perioada 1 - 4 mai 2014, Telegondola va funcţiona zilnic între orele 10.00 - 20.00. Tariful pentru o persoană este de 15 lei / persoană (o călătorie). Copiii sub 7 ani şi persoanele cu handicap beneficiază de transport gratuit.

EFORIE Preşedintele Patronatului Firmelor din Turism “Ion Movilă” – Eforie-Techirghiol, Iuliana Tasie, a spus că staţiunile din sudul litoralului, în special Eforie Nord şi Eforie Sud oferă oportunităţi de relaxare şi tratament şi este căutată în special de familişti. Preşedintele patronatului speră că lucrările de reamenajare a falezei să nu afecteze foarte mult activitatea turistică, care va începe în forţă din luna iunie. Cu toate că de la 1 Mai nu va fi un flux mare de turişti în staţiunile din sud, hotelurile vor deschide aşa cum prevede legislaţia în vigoare. „Staţiunile din sud încearcă să promoveze pachetele precum Litoralul pentru toţi, cele cu bugete mai mici pentru staţiunea noastră pentru că oamenii aşteaptă să fie reduceri faţă de preţurile de cazare în hotelurile din Mamaia aflate în acelaşi program”, a spun Tasie. Referitor la problemele cu care se confruntă cei care fac parte din Patronatul Firmelor din Turism “Ion Movilă” Eforie -Techirghiol, reprezentantul acestora a spus că au nevoie de sprijin pentru a dezvolta infrastructura staţiunii. „Membrii patronatului meu fac investiţii foarte mari în zonă, se străduiesc că ridice, să upgradeze serviciile pe care le au, şi-au extins capacităţile de cazare, investesc bani în spa-uri şi mini-spa-uri în cadrul hotelurilor, îşi deschid piscine exterioare. Asta arată că oamenii nu şi-au pierdut speranţa, ma bucur ca doresc în continuare să investească”, a mai spus preşedintele patronatului. În acest moment, aproximativ 30% din unităţile de cazare din staţiuni sunt pregătite pentru a primi turişti, iar din acestea, aproximativ 70% au deja rezervări.

DELTA DUNĂRII Pentru prima dată, în maratonul distracţiei din aceste zile pline de concerte, parade de maşini şi de tot felul de activităţi sunt incluse şi evenimente ce se vor petrece în Delta Dunării. Primul eveniment care se desfăşoară în Delta Dunării cu ocazia mini-vacanţei de 1 Mai este Sulina Fusion Cruise, în cadrul căruia un vapor de pasageri al petrecerii, care va pleca din Tulcea, mâine, va vizita localităţile Partizani, Maniuc, Curcova Crişani, Sulina. Pe vapor va fi o petrecere continuă care se va continua la Sulina pentru trei zile şi trei nopţi, cu petreceri tematice, care să readucă parfumul vechii Suline. Vicepreşedintele Asociaţiei Patronatului din Turismul din Delta Dunării (APTDD), Dragoş Gociman, a afirmat că cei care vin în deltă vor descoperi ce înseamnă această regiune: aventură, exotism, relaxare. „Pentru sejurul de 1 Mai din ultimele informaţii sunt ocupate aproape toate unităţile de cazare, nu prea se mai găsesc camere libere, şi aşteptăm să ajungă în Delta Dunării aproximativ 25.000 de turişti, faţă de aproape 15.000 câţi au fost anul trecut”, a afirmat reprezentantul APTDD. Referitor la colaborarea cu Autoritatea Naţională pentru Turism, Gociman a afirmat că speră ca lucrurile să meargă mai bine decât în trecut, şi că primele schimbări arată ca lucrurile merg pe drumul cel bun. „Sperăm ca pe mai departe să reuşim să facem o promovare mai bună împreună cu Asociaţia Litoral-Delta Dunării şi cu Autoritatea Naţională pentru Turism astfel încât Delta Dunării să devină destinaţia de turism pe care ne-o dorim toţi: un produs unicat al agroturismului din România care să aducă în Dobrogea un număr semnificativ de turişti străini” a mai spus vicepreşedintele APTDD.

În perioada 1- 4 mai, turiştii care vor alege să-şi petreacă minivacanţa în Tulcea vor avea parte de un eveniment inedit, prima ediţie Sulina Fusion Cruise. Timp de trei zile şi trei nopţi, turiştii pot petrece la Sulina, în cel mai îndepărtat punct estic al Europei, lângă gura de vărsare a Braţului Sulina în Marea Negră, pe plaja vechiului Porto - Franco, oraş al marinarilor, aventurierilor, piraţilor, al lucrătorilor plătiţi în aur, al moravurilor uşoare, dar şi primul oraş de pe continent unde se poate vorbi de conceptul Europei Unite.

Programul evenimentului este următorul:

Joi 1 mai - Ship Parade, orele 12.00, Dan Finţescu şi Olix, alături de Cristi Nitzu şi Ana Moga vă asteaptă pe faleza municipiului Tulcea, gata îmbarcaţi şi cu chef de party. Orele 13:00, „Vaporul Kiss Fm” părăseşte Portul Tulcea! - Cinci ore de petrecere pe vapor, cinci ore de veselie şi sunt primele cinci ore de încălzire am spune noi, pentru că vor urma alte multe multe ore de petrecere pe plajă!

Vineri 2 mai - Pirate Day: orele 11.00 – 12.00 - Distracţia va reîncepe pe plajă cu muzică şi bucătărie tradiţională în aer liber. Se vor prepara mâncăruri din peşte, cum ar fi tradiţionalul storceag (ciorba de peşte), grătar de peşte şi cârnaţi de vită pentru a acoperi toate gusturile.Mâncărurile vor fi preparate de către „piraţii” noştri din localiate, bucătari cu experienţă în arta culinară tradiţională. Petrecerea „piraţilor” va continua cu un concurs de băut bere (beerpong, băut bere cu paiul), trasul sforii, iar pe înserate club - disco şi foc de tabără, toate acestea în stilul specific rebelilor piraţi şi nu în ultimul rând alături de invitaţii noştri, Cristi Nitzu şi Ana Moga, Chris T. şi rezident Dj Daniel.

Sâmbătă 3 mai 2014 - Competition Day: orele 11:00 – 12:00 - Distracţia pe plajă va continua cu concursuri de Darts şi Poker. Ora 21:00 - Va avea loc premierea câştigătorilor concursurilor din cadrul evenimentului, iar după festivitate, petrecerea va continua cu un mega foc de tabără, acompaniat de muzică live (chitară), iar nu în ultimul rând un mega foc de artificii va lumina cerul. După miezul nopţii invitaţii noştri Cristi Nitzu şi Ana Moga alături de Chris T. şi rezident Dj Daniel, vor trece înapoi la „butoane” şi vor continua petrecerea!

Detalii despre program şi bilete pe http://plajasulina.ro/sulina-fusion-cruise/ .