Programul pentru optimizarea muncii magistraţilor, ineficient

Ministerul Justiţiei (MJ) a cerut Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) suspendarea aplicării „Programului pentru stabilirea volumului optim de muncă şi asigurarea calităţii activităţii în instanţe în anul 2010”, pe motiv că are disfuncţionalităţi şi poate avea consecinţe grave privind soluţionarea cauzelor în termen rezonabil. În anumite instanţe care au aplicat strict Hotărârea CSM numărul 2119 din 3 decembrie 2009 s-a ajuns la acordarea unor termene la intervale foarte lungi, ajungându-se. la situaţia în care, pentru dosarele nou intrate în sistem, primul termen să fie stabilit la şase-opt luni de la data înregistrării. Mai mult, în ultima perioadă, prin aplicarea acestui Program, primul termen a ajuns să fie stabilit, în anumite cazuri, la 11-14 luni de la data înregistrării dosarelor. În concret, aplicarea acestui program are drept consecinţă directă repartizarea către judecători a dosarelor în funcţie de complexitatea acestora. Nivelurile de complexitate ale dosarelor sunt stabilite prin Hotărârea CSM nr. 830/A/2007, care atribuie grade de complexitate de la unu la nouă pentru fiecare categorie de dosare precizate în acest document. CSM a considerat ca fiind rezonabil pentru un judecător să soluţioneze între 10 şi 15 dosare în cursul unei săptămâni, stabilind un volum mediu de circa 90 de puncte de încărcare săptămânală/judecător. Prin urmare, raportat la 44 de săptămâni active (de lucru) într-un an judiciar, numărul maxim de puncte de încărcare pe an calendaristic (calculat pentru dosarele nou intrate) este de 3960 pe judecător indiferent de stadiul procesual sau de nivelul de jurisdicţie (judecătorie, tribunal, curte de apel). Conform Hotărârii CSM, la îndeplinirea numărului maxim de puncte, un judecător poate refuza intrarea în şedinţa de judecată, norma stabilită fiind una anuală. Pentru asemenea situaţii, primul termen de judecată pentru cauzele nou intrate la acelaşi judecător este fixat în anul următor, ceea ce duce la afectarea duratei rezonabile a procedurii. CSM va discuta cererea MJ ]n şedinţa de plen a Consiliului.