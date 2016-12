Programul „Prima Casă”, modificat

Guvernul a aprobat, ieri, modficările la programul „Prima casă”, convenite în discuţia de marţi a premierului Emil Boc cu reprezentanţii băncilor. Premierul Emil Boc s-a întîlnit, marţi, cu reprezentanţii băncilor interesate de programul „Prima Casă”, pentru a analiza detaliile convenţiei de garantare a creditelor. La finalul întîlnirii de la Guvern, reprezentanţii băncilor au anunţat că textul convenţiei de garantare a creditelor contractate pentru cumpărarea unei locuinţe prin programul „Prima Casă” va fi modificat astăzi, prin introducerea unei prevederi care va permite includerea în program şi a apartamentelor nou-construite prin credit bancar şi deja ipotecate. Alte probleme discutate la Guvern au fost modul de constituire a asigurării pentru locuinţe şi de executare a garanţiei în caz de neplată. Convenţia este semnată între Ministerul Finanţelor şi Fondul Naţional de Garantare pentru IMM, pe de-o parte, şi reprezentanţii băncilor interesate de acest program. Persoanele care vor să ia credite prin programul „Prima Casă” vor plăti un avans de 5% pentru o locuinţă de maximum 60.000 euro sau de 3.000 euro plus diferenţa din preţul de achiziţie, iar rata dobînzii va fi Euribor (rata solicitată între principalele bănci din zona euro la depozitele pe piaţa interbancară) la 3 luni plus maxim 4% pe an, la credite în euro, respectiv Robor (rata dobînzii la împrumuturi pe piaţa interbancară românească) plus maxim 2,5 puncte procentuale. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de finanţator.