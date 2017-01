Programul proiecţiilor pentru astãzi, 8 septembrie

Cinema Studio

Orele 10:00 - 13:00

"Pãcalã se întoarce" / "Pãcalã 2"

Regia: Geo Saizescu / 150' / Panoramã

Orele 16:00 - 18:00

"Surprize la Palatul Regal!" / "Palais Royal!"

Regia: Valérie Lemercier / 100' / Panoramã

Arenele Tomis

Orele 20:30

"Garpastum"

Regia: Alexey Guerman jr. / 118' / Panoramã

Glendale Cinema Tomis Mall / Sala 2

Vizionãri de la 10:00 - 16:00

"Acum este... MAXIMA" / "And Now... THE SENTENCE"

Regia: Dinu Adrian Şerbescu / 12' / Competiţie

"Unde dai şi unde crapã" / "Where you push and where it cracks"

Regia: Petru Hadîrcã / 12' / Competiţie

"Saşa, Grişa şi Ion" / "Saşa, Grişa & Ion"

Regia: Igor Cobileanski / 10' / Competiţie

"A fost sau n-a fost?" / "12:08 East of Bucharest"

Regia: Corneliu Porumboiu / 89' / Competiţie

Orele 18:00 / Gala Panorama (în prezenţa realizatorilor)

Orele: 21:00 / Proiecţie de Galã în prezenţa realizatorilor

