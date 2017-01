Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2007”, la final

După opt săptămîni de desfăşurare, Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2007”, demarat la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a ajuns, vineri, la final, copiii din comunele Istria şi Corbu fiind ultimii beneficiari. ”A fost foarte frumos în această excursie. Cel mai mult mi-au plăcut pisicile de mare de la Acvariu. Deşi am mai fost la Constanţa şi cu alte ocazii, de fiecare dată revin cu plăcere aici”, a spus Mihai Alexandru Volentiru, de 12 ani, din comuna Corbu. În cadrul excursiei, copiii au vizitat Acvariul, Delfinariul, Planetariul, microrezervaţia şi expoziţia de păsări exotice din cadrul Complexului de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, au făcut plajă şi s-au jucat în parcul acvatic Aqua Magic iar, la sfîrşitul zilei, au vizionat spectacolul oferit de acrobaţii şi animalele de la Circul Praga. ”Cel mai mult mi-am dorit să ajung la Aqua Magic, pentru că aflasem că este foarte frumos şi eu nu mai fusesem niciodată. Am fost nerăbdători, atît eu, cît şi colegii mei de la şcoală să venim în această excursie şi din cauza faptului că astfe, am avut posibilitatea să vedem pentru prima dată un spectacol de circ”, a spus Florina Estera Croitoru, de 11 ani, din Istria. În timpul excursiei, copiii au beneficiat şi de băuturi răcoritoare şi gustări, asigurate de CJC şi primăriile implicate. În plus, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului. ”Copiii au primit cu mare bucurie vestea că vor veni în excursie, întrucît aflaseră deja din presă că toţi copiii din judeţ vor veni, pînă la sfîrşitul verii, la Constanţa, pentru a vizita principalele obiective turistice de aici. Micuţii au avut răbdare să le vină şi lor rîndul să se bucure de această zi frumoasă. Ştim că sîntem ultimele grupuri de copii care iau parte la programul iniţiat de CJC, dar credem că cei din urmă vor fi cei dintîi. Micuţii au fost nerăbdători să vină la Constanţa şi s-au strîns în curtea şcolii încă de la ora 10.00, cu toate că plecarea a fost anunţată pentru ora 11.30. Niciunul dintre copiii din Istria care au venit în excursie nu au mai avut ocazia să ajungă pînă acum în parcul acvatic Aqua Magic”, a spus directorul Şcolii cu clasele I-VIII din Istria, Ecaterina Stoian.