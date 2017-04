Programul „Tichete pentru biciclete“, în terenul deputaților

Persoanele care preferă bicicleta în locul mașinii personale sau al autobuzului ar putea beneficia de subvenții de la angajator pentru achiziționarea sau întreținerea vehiculului. Totul ar putea fi posibil dacă inițiativa legislativă depusă în acest sens de către deputatul PMP Valeriu Steriu va fi aprobată în Parlament. Primii pași au fost făcuți. Senatul a adoptat deja proiectul, așa că mingea este, acum, în terenul Camerei Deputaților.

Cei care obișnuiesc să meargă cu bicicleta la muncă ar putea fi sprijiniți de angajatori să-și reînnoiască și întrețină mijloacele de transport. Proiectul de lege care prevede acordarea de tichete valorice pentru angajaţii care vor să achiziționeze o bicicletă a fost avizat pozitiv de Comisia de Buget a Camerei Deputaţilor. Potrivit acestei iniţiative, care a fost depusă în urmă cu aproape un an de către actualul deputat PMP Valeriu Steriu, angajatorii vor avea posibilitatea să acorde subvenții sub forma unor tichete valorice de până la 1.500 de lei, pentru achiziționarea bicicletelor, o dată la trei ani. Cu ajutorul acestei subvenții, angajații își pot cumpăra vehicule cu două roți pentru deplasarea spre locul de muncă sau în interes de serviciu. Pe lângă această subvenție, angajatorii ar putea să acorde și indemnizații pentru mersul pe bicicletă angajaților care utilizează acest mijloc de transport în deplasările la locul de muncă sau în interes de serviciu. Această indemnizație va fi acordată tot sub forma tichetelor de bicicletă, într-o limită anuală de 300 de lei, pentru o valoare de 0,33 lei/kilometru. În acest caz, angajatorii au libertatea de a defini, după consultarea angajaților vizați, lista documentelor justificative necesare acordării indemnizației și frecvența prezentării acestora. Aceeași inițiativă prevede ca tichetele de bicicletă să fie utilizate în magazinele specializate în vânzarea acestui tip de vehicule, a echipamentului de ciclism sau în furnizarea serviciilor de întreţinere.

GUVERNUL NU VEDE CU OCHI BUNI ACEASTĂ LEGE

Proiectul legislativ este inspirat din inițiative similare implementate de mai multe state UE pentru încurajarea cumpărării unei biciclete în vederea efectuării traseului domiciliu - loc de muncă - domiciliu (Olanda, Irlanda, Regatul Unit - cu celebrul program „Cycle to work“ din 1999) şi pentru deplasările în interes profesional (Olanda, Belgia, Regatul Unit, Austria), prin aşa-numitele indemnizaţii de kilometraj pentru bicicletă. Cu toate acestea, oricât de bună ar fi inițiativa, nu toată lumea consideră că este și benefică. De pildă, în urmă cu aproximativ o lună, Guvernul Grindeanu a publicat un punct de vedere legat de această propunere, prin care își exprimă dezacordul față de această inițiativă. Potrivit Guvernului, „acordarea tichetelor de biciclete pentru întregul personal contractual din sectorul bugetar generează influențe financiare suplimentare asupra bugetului general consolidat de circa 1,2 miliarde de lei, iar plata indemnizației de kilometraj pentru bicicletă, un impact suplimentar asupra cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat de circa 0,2 miliarde de lei anual”. Chiar și așa, Senatul a aprobat deja proiectul. Ultimul cuvânt îl va avea, însă, Camera Deputaților.