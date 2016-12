Programul ”Rabla 2014”, încheiat cu o lună mai devreme

Ministerul Mediului a realizat o retrospectivă cu privire la activitatea și programele de succes derulate în 2014. Printre reușitele cu care se laudă se numără inițiativa de alocare electronică a voucherelor în programul ”Rabla 2014”, care a făcut ca programul să se încheie în acest an cu o lună mai devreme decât termenul stabilit. La jumătatea lunii octombrie, Ministerul Mediului anunța epuizarea celor 17.000 de tichete valorice alocate pentru acest an persoanelor fizice în programul ”Rabla”. Practic, o premieră pentru istoria acestei inițiative. Tot o premieră a fost și faptul că ministerul nu a mai suplimentat numărul de vouchere, așa cum se întâmplase în fiecare an. ”A fost primul an din cei zece când am epuizat toate tichetele adresate persoanelor fizice înainte cu o lună de termenul-limită stabilit prin calendarul de desfășurare. Acest lucru s-a datorat categoric introducerii, în premieră, a tichetelor electronice gestionate prin sistemul informatic al Administrației Fondului pentru Mediu”, a precizat fostul ministru Attila Korodi. Cifrele i-au încurajat pe oficiali să afirme că mizează pe reușita programului și în 2015, deși jucătorii din piață, în frunte cu Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile, s-au declarat din start împotrivă, mai mult sau mai puțin în mod direct. În paralel cu aceste controverse, la orizont își face apariția programul ”Prima Mașină”, promovat de Ministerul Economiei și care are ca scop încurajarea achiziționării unui autovehicul de către persoanele cu vârste între 18 și 35 de ani, pe baza unui împrumut bancar garantat de către stat, în cuantum maxim de 50.000 lei. În acest context, fostul ministru al Mediului, Attila Korodi, nu a negat faptul că un nou program derulat în 2015 este iminent. În retrospectiva 2014 mai sunt cuprinse subiecte precum: desemnarea Deltei Văcărești drept arie naturală protejată, anunțata repornire a Programului ”Casa Verde”, precum și revigorarea Programului destinat amenajării pistelor pentru bicicliști. Sfârșitul anului 2014 a adus la conducerea Ministerului Mediului un nou ministru, în persoana Grațielei Gavrilescu, dar și o nouă titulatură a instituției - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.