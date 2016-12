Programul ”Rabla” 2015 va demara în martie

Programul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) de Înnoire a Parcului Auto Național - ”Rabla” va continua și în acest an, a anunțat ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu. Ea a precizat că bugetul pe 2015 al programului este cu 33% mai mare decât anul trecut, respectiv de 200 de milioane de lei. Graţiela Gavrilescu a precizat că anul acesta vor fi acordate 20.000 de tichete pentru persoane fizice şi 5.000 pentru persoane juridice, respectiv cu 3.000 mai multe pentru persoanele juridice. Ieri, MMAP a pus în dezbatere publică pentru 10 zile Ghidul de finanțare pentru programul ”Rabla” 2015, în care este prevăzut că valoarea tichetului va fi tot de 6.500 de lei, în timp de valoarea eco-bonusului acordat pentru achiziția unei mașini ecologice va crește de la 500 la 1.500 de lei. Dacă prima de casare este transmisibilă, eco-bonusul nu se acordă dacă maşina nouă nu este cumpărată de aceeaşi persoană care casează maşina veche. Astfel, proprietarul maşinii casate poate opta pentru cedarea tichetului electronic unei alte persoane, care doreşte să îşi cumpere o maşină nouă, însă persoana respectivă nu va beneficia şi de eco-bonusuri, chiar dacă achiziţionează o maşină care respectă condiţiile pentru acordarea acestora. Ca şi anul trecut, prima de casare va fi acordată sub formă de tichet electronic, pentru casarea unei maşini mai vechi de opt ani, a mai spus ministrul Gavrilescu. Ministrul Mediului a mai anunţat că, dacă anul trecut au fost disponibile 800 de eco-bonusuri, în 2015 sunt disponibile 1.600. Programul ”Rabla” ar putea debuta, în acest an, după jumătatea lunii martie, potrivit estimărilor ministrului. ”Finanțarea „Rabla“ 2015 face parte din bugetul Fondului de Mediu și sper ca, în prima ședință de Guvern, să fie aprobat bugetul Administrației Fondului pentru Mediu”, a declarat Gavrilescu. Programul de Înnoire a Parcului Auto Național funcționează în România de 10 ani, timp în care românii au fost încurajați să își cumpere mașini noi.