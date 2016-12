Progrese în lupta împotriva Ebola

Unul dintre agenţii patogeni cei mai temuţi din lume, virusul Ebola, are o slăbiciune structurală-cheie, ce ar putea fi vitală în dezvoltarea de medicamente pentru a trata febra pe care o declanşează. Studiul efectuat de cercetătorii Şcolii de Medicină de la Harvard identifică o proteină celulară critică de care virusul Ebola are nevoie pentru a provoca infectarea şi maladia. Concluziile studiului îmbunătăţesc şansele de a produce medicamente ce combat direct infectările cu Ebola. Cercetătorii americani au crescut şoareci care produc niveluri scăzute ale unei proteine cunoscută sub numele de Niemann-Pick C1, ce transportă colesterol în interiorul celulelor. Şoarecii au supravieţuit apoi expunerii la Ebola, care provoacă o febră hemoragică, şi la un agent patogen înrudit, virusul Marburg. Virusul este cunoscut pentru că interferează cu procesul de coagulare a sângelui, drept urmare provocând deteriorarea şi ruperea pereţilor vaselor de sânge.

Noua cercetare este în consecinţă extrem de importantă, pentru că faptul că proteina Niemann-Pick este folosită de virusul Ebola pentru a pătrunde adânc în interiorul celulelor. Şoarecii care au mai puţină proteină sunt foarte rezistenţi la Ebola şi virusul Marburg. Componenta nu a fost încă testată pe şoareci şi trebuie să dovedească că este eficientă la primate non-umane.

Febra hemoragică sau Ebola a fost detectată pentru prima dată de medici în anii 1970, în sate aflate de-a lungul râului Ebola, în Republica Democrată Congo şi este, de obicei, fatală la om. Au existat cel puţin două duzini de focare de Ebola în Africa, deşi doctorii încă nu ştiu exact modul in care se răspândeşte virusul. Nu există vaccinuri sau medicamente pentru a-l combate.