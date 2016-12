Progrese în tratarea hepatitei C

Un test de sânge va permite să se ştie dinainte dacă un pacient va răspunde pozitiv la tratamentul aplicat în bolile de hepatită C, foarte lung şi greu de suportat, care nu funcţionează decât într-un caz din două. Tratamentul, care durează între 6 şi 12 luni, constă în efectuarea unei injecţii subcutanate săptămânale şi are adesea grave efecte secundare: sindrom gripal, scăderea în greutate, insomnie, căderea părului, stări de depresie, anemie etc. O echipă de cercetători de la Institutul naţional pentru sănătate şi cercetare medicală, de la Institutul Pasteur şi de la Universitatea Paris Descartes a descoperit recent un indice predictiv fiabil al eficienţei tratamentului. Societatea americană Rules-Based Medicine se va baza pe această descoperire, ca să pună la punct şi să comercializeze în cursul anului testul respectiv.

Cercetătorii francezi au descoperit că bolnavii care nu răspundeau la tratament aveau în sânge o formă particulară, mai scurtă, a unei proteine numite IP-10. Un simplu test de sânge permite depistarea prezenţei acestei proteine. Dacă rezultatul testului este pozitiv, bolnavilor li se vor putea prescrie imediat tratamente suplimentare tratamentului clasic combinat cu interferon şi ribavirină. Noi antivirale denumite directe sau specifice vor fi elaborate pentru aceşti pacienţi. Acestea au noi efecte secundare, dar permit creşterea ratei de vindecare.

Peste 200.000 de francezi sunt infectaţi cu acest virus. Pacientul care nu este depistat îşi dă adesea seama de boală atunci când este într-un stadiu avansat, ciroză sau cancer al ficatului. În fiecare an, sunt depistate 5.000 de noi cazuri, majoritatea legate de transfuziile de sânge efectuate înainte de anul 1991 sau de infecţiile nozocomiale. Virusul se transmite în primul rând prin sânge, celelalte cazuri sunt în general legate de utilizarea drogurilor intravenoase. Spre deosebire de hepatita A şi B, nu există niciun vaccin împotriva acestei boli