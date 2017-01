Proiect al CJC de reabilitare a unităţilor de învăţămînt afectate de inundaţii

Printr-un proiect al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), unele şcoli din judeţul Constanţa vor intra într-un proces de reabilitare. Potrivit şefului Departamentului de Integrare Europeană şi Coordonare (DIEC) din cadrul CJC, Jeni Bujini, această iniţiativă a fost lansată după ce unităţile de învăţămînt din cîteva localităţi ale judeţului au fost afectate de inundaţii. “Proiectul are o vechime de doi ani. El a început imediat după inundaţii şi s-a lucrat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ)“, a declarat Jeni Bujini. Ea a mai spus că proiectul de reabilitare a instituţiilor de învăţămînt are în vizor refacerea unor clădiri ale Universităţii “Ovidius”, a grădiniţei din Mangalia, a două şcoli din Peştera şi a unei grădiniţe din Nicolae Bălcescu. Pentru ultimul obiectiv, construcţia va începe de la zero. “Ca parteneri locali în acest proiect avem Primăriile din localităţile respective, ele avînd în subordine unităţile şcolare“, a mai spus Bujini. Contractul de finanţare se va derula între Consiliul Judeţean Constanţa şi Ministerul Integrării Europene, ca autoritate contractantă, şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ca autoritate de implementare. “Acum sîntem în etapa de licitaţie pentru activitatea de audit şi lucrăm la cererea de finanţare pentru prima tranşă, care va fi de 217 mii de euro“, a declarat şeful DIEC. Termenul final de depunere a cererii de finanţare este 30 septembrie 2006, iar valoarea totală a acestui proiect este de 1.085.000 de euro. Lucrările de reabilitare a şcolilor vor putea începe după ce va fi ţinută licitaţia pentru desemnarea firmei contractante.