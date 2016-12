Proiect Casa Verde, pe tuşă la Ministerul Mediului

Anul trecut, multe administraţii locale din Constanţa şi-au încercat norocul cu proiectele prin Programul guvernamental Casa Verde, derulat prin Ministerul Mediului. O parte dintre beneficiarii proiectelor au avut sorţi de izbândă şi au primit răspunsuri favorabile, însă sunt autorităţi locale care încă aşteaptă un semn de la ministrul Mediului, Laszlo Borbely. Una dintre primăriile constănţene care au depus un astfel de proiect este cea din Ion Corvin. Primarul Dumitru Nedea şi-a propus să monteze pompe de căldură pentru trei dintre instituţiile de pe raza comunei. „În proiect sunt cuprinse grădiniţa din satul Viile şi Căminul Cultural şi sediul Primăriei din Ion Corvin. Sper să primim finanţare, însă, deocamdată, nu am primit niciun răspuns de la Minister. Deşi am depus proiectul încă de anul trecut. Scopul investiţiei este reducerea costurilor pentru facturile la căldură”, a declarat Nedea. El a mai spus că în instituţiile din comună funcţionează centrale electrice, iar în fiecare an costurile sunt din ce în ce mai mari. Primăria Ion Corvin ar putea să aibă parte de veşti bune şi să-i fie aprobat proiectul pentru că, în acest an, de la bugetul Fondului de Mediu au fost alocate 100 de milioane de lei. „Vom continua proiectul Casa Verde pentru persoane fizice. Sunt 43.000 de familii care au accesat fonduri pentru a avea centrale termice bazate pe energii regenerabile - solare, pelete sau altele. Fiecare familie primeşte între 6.000 şi 8.000 de lei pentru a instala o centrală termică”, a declarat ministrul Mediului, Laszlo Borbely. În plus, au fost alocate fonduri şi pentru alte investiţii importante adresate persoanelor juridice - proiecte pentru păduri, proiecte privind extinderea şi/sau reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în mediul rural.