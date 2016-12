Proiect cinematografic pe tema clădirilor celebre

Robert Redford va regiza unul dintre cele şase episoade incluse în proiectul 3D „Cathedrals Of Culture”, o serie dedicată unor clădiri celebre, care va fi coordonată de cineastul Wim Wenders. Episodul regizat de Robert Redford va fi dedicat clădirii în care se află Institutul Salk din oraşul californian La Jolla, construită pe baza planurilor futuriste alcătuite de arhitectul Louis Kahn. Episodul, unul dintre cele şase incluse în acest proiect, va fi produs de companiile Sundance Productions şi de @radical.media, în parteneriat cu Neue Road Movies. “Clădirea Salk Institute mi-a vorbit încă de când am privit-o pentru prima dată”, a declarat Robert Redford, aplaudat la Festivalul de Film de la Cannes în această săptămână, pentru rolul său din pelicula “All Is Lost”. “Această clădire, rezultat al unei colaborări dintre un artist şi un om de ştiinţă, evidenţiază un design care înţelege modul dramatic în care creativitatea influenţează descoperirile ştiinţifice. Îi mulţumesc lui Wim Wenders pentru această şansă minunată”, a adăugat Robert Redford.

“Cathedrals Of Culture” reprezintă un proiect internaţional care va prezenta, în imagini 3D şi 2D, “sufletul” unor clădiri celebre. Şase cineaşti renumiţi pe plan internaţional, Robert Redford, Michael Madsen, Michael Glawogger, Karim Ainouz, Wim Wenders şi James Marsh, vor prezenta în filmele lor şase clădiri cu arhitecturi fabuloase, explorând cu acest prilej dimensiunea socială a acestor proiecte arhitectonice unice. Fiecare episod va avea o durată de 26 minute, iar seria va avea premiera în primăvara anului 2014 în circuitul festivalier. Wim Wenders va fi producătorul executiv al proiectului.