Proiect CJC pentru reabilitarea cavoului pictat hipogeu de la Zorile

În seria de proiecte derulate de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) se numără şi reabilitarea cavoului pictat hipogeu din zona Restaurantului Zorile, unul dintre cele 400 de morminte descoperite care fac parte dintr-o necropolă a fostei Cetăţi Tomis, amenajată pe o distanţă scurtă, între bulevardul Ferdinand şi strada Mircea cel Bătrîn, de o parte şi de alta a străzii. Cercetătorul din cadrul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Constantin Chera, unul dintre specialiştii constănţeni în domeniu, care a descoperit mormîntul pe 25 februarie 1988, a declarat că mormîntul de la Zorile este un cavou de familie folosit în secolul IV. Descoperirea cavoului a fost făcută în momentul în care au fost ridicate blocurile în zona Restaturantului Zorile, însă acesta va putea fi introdus în circuitul turistic abia după un proces de reabilitare. Din spusele cercetătorului, în mormînt se regăsesc două faze de depuneri funerare, o frescă reprezentînd şapte personaje ce iau parte la un festin funerar şi reprezentări cu o serie de animale cu valoare simbolică: păuni, porumbei, potîrnichi şi un iepure, dar şi alte motive tradiţionale din secolul IV. „În prezent, cavoul pictat hipogeu este în conservare, pentru că după ce a fost descoperit, a fost restaurat de către specialişti de la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti. Mormîntul este acoperit de o construcţie provizorie ce menţine un microclimat interior stabil”, a declarat cercetătorul.

Sistem 3D pentru protejarea mormîntului

Reprezentanţii CJC spun, la rîndul lor, că acest tip de mormînt este unicat în ţară, unul asemănător, dar cu alt gen de picturi, găsindu-se tocmai la Silistra, în Bulgaria, un motiv în plus pentru ca obiectivul să fie introdus în circuitul turistic. Şeful Serviciului de Coordonare Programe din Direcţia Generală de Afaceri Europene a CJC, Carla Stamate, a susţinut că, în locul barăcii care protejează în prezent mormîntul, va fi ridicată o nouă construcţie cu demisol, ce va cuprinde mormîntul, pentru că acesta se găseşte undeva la un metru în pămînt, şi parter, unde va funcţiona un punct de informare turistică sub forma unui muzeu tematic legat de obiceiurile de înmormîntare din vremea romanilor. „Protecţia mormîntului se va face prin construcţia unei săli expoziţionale, cu reprezentările picturilor din interior printr-un sistem 3D, care va crea turistului impresia că se află în mormînt. S-a luat această decizie pentru că în interior se pătrunde foarte greu, intrarea avînd în jur de 40 de centimetri în înălţime”, a declarat Stamate. Pentru a pătrunde cît mai mult în lumea romană, reprezentanţii CJC s-au gîndit ca faţada construcţiei să fie sub forma unui panteon. Proiectul iniţiat de CJC denumit „Reabilitare, conservare, protejare şi introducere în circuitul turistic a mormîntului pictat hipogeu” se derulează prin Programul Operaţional Regional, Axa 5, Domeniul Major de Investiţii 5.1, iar în prezent s-au întocmit caietele de sarcini şi urmează organizarea licitaţiei publice pentru desemnarea unei firme care se va ocupa de proiect. Valoarea estimativă a proiectului, conform specialiştilor de la Muzeu şi de la Ministerul Culturii, ajunge la peste 2 milioane de euro.