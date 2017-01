Proiect CJC pentru reconstruirea satului tradiţional dobrogean

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), prin Serviciul de Coordonare Programe din Direcţia Generală de Afaceri Europene (DGAE), au iniţiat un proiect pentru readucerea în actualitate a vechiului sat dobrogean, prin construirea caselor tradiţionale specifice zonei Dunării. Locul ales de iniţiatorii proiectului pentru reamenajarea zonei este Capidava, pentru că este una din zonele încărcate de istorie. Şeful Serviciului de Coordonare Programe din cadrul CJC, Carla Stamate, a declarat că proiectul se derulează prin Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România Bulgaria 2007-2013, iar în prezent se lucrează la întocmirea studiului de fezabilitate. „Deocamdată a fost elaborat caietul de sarcini şi urmează să fie scos spre achiziţie publică studiul de fezabilitate. Am identificat deja locaţia şi lucrăm la cererea de finanţare şi obţinerea documentaţiei necesare”, a declarat Carla Stamate. Pe lîngă ridicarea caselor dobrogene, proiectul prevede şi construirea unor case de tip lipovenesc, turcesc şi bulgăresc, pentru că Dobrogea se întinde şi în zona Dobrich, din Bulgaria, de unde vine şi numele. „Am ales Capidava pentru că dorim să dezvoltăm linia Dunării. Partea de vest a judeţului, dinspre mare, e mai dezvoltată, însă, în est, s-au făcut mai puţine investiţii. Nu vor fi construite doar case, ci şi anexele gospodăreşti, şi se va oferi mîncare tradiţională. Într-un cuvînt, pe parcusul unei zile, turiştii vor putea retrăi, la Capidava, viaţa aşa cum era în urmă cu cîteva sute de ani”, a mai spus şeful Serviciului de Coordonare Programe din cadrul DGAE. Reprezentanţii CJC spun că, din statisticile întocmite, nu doar la nivel naţional, ci şi la nivel internaţional, reiese faptul că majoritatea turiştilor sînt atraşi de agroturism, iar proiectul iniţiat se pliază bine pe nevoile în turismul din România, ca turism de nişă, iar acesta reprezintă un motiv în plus pentru dezvoltarea zonei Dunării. Valoarea estimativă a proiectului transfrontalier, de refacere a satului tradiţional dobrogean, ajunge la 1,5 milioane de euro şi termenul limită pentru depunere este pînă la 31 octombrie. Pe lîngă acest proiect, CJC mai are în derulare un program integrat de dezvoltare a zonei Dunării, care va cuprinde construcţie de porturi turistice de agrement. Zonele vizate sînt Ostrov, Capidava şi Topalu, prin reabilitarea obiectivelor de patrimoniu, cum este cazul Cetăţii de la Capidava sau de la Adamclisi.