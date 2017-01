Proiect de extindere a reţelei de irigaţii, la Cumpăna

Comuna Cumpăna va beneficia de unul dintre puţinele proiecte ANL de construire de locuinţe pentru tineret, care se desfăşoară la nivel naţional. Astfel de proiecte au cu precădere ca ţintă localităţile urbane, însă primarul Mariana Gâju a reuşit să îi convingă pe reprezentanţii ANL că, la Cumpăna, este necesară construirea de blocuri. „Am tot fost la Bucureşti şi am explicat că localitatea pe care o conduc are foarte mulţi tineri şi, fiind situată foarte aproape de Constanţa, poate fi ţinta unui proiect ANL”, a declarat Mariana Gâju. Demersurile Primăriei în acest sens au fost pornite încă din anul 2002, însă anul acesta va fi posibilă construirea locuinţelor. Autoritatea locală a alocat deja 2 ha de teren pentru acest proiect şi, odată cu lansarea construcţiei, va demara şi lucrările de aducţiune a utilităţilor în zonă. „Proiectele au fost depuse şi aprobate şi aşteptăm să se ţină la Bucureşti licitaţia de atribuire a lucrărilor de construcţie pentru cele 84 de locuinţe pentru tineret care vor fi ridicate în Cumpăna”, a precizat primarul. În paralel cu proiectul ANL, autoritatea locală are în vedere alte trei proiecte care, împreună, necesită investiţii de 120 de miliarde de lei. Unul dintre aceste proiecte va fi demarat în martie. Cu o investiţie de 40 de miliarde de lei, autoritatea locală intenţionează să amenajeze reţele de canalizare în comună. Un al doilea proiect, tot de 40 de miliarde de lei, are ca ţintă pietruirea tuturor arterelor rutiere din comună. Conform precizărilor Marianei Gâju, cele două proiecte privind canalizarea şi drumurile vor fi corelate astfel încît drumurile să fie pietruite după ce pe ele au fost amenajate reţelele de canalizare. Cel de-al treilea proiect, în valoare de 40 de miliarde, vizează extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile din comună. Primăria Cumpăna are în vedere şi realizarea unui proiect de extindere a reţelei de irigaţii, în colaborare cu comunele limitrofe. Mariana Gâju a precizat că reabilitarea sistemului de irigaţii este un proiect cu costuri ridicate, care nu poate fi susţinut financiar doar de o Primărie. Mariana Gâju a lansat şi varianta încheierii unei colaborări transfrontaliere cu vecinii bulgari, care se confruntă, de asemenea, cu probleme legate de irigaţii.