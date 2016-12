Proiect de împădurire, depus la Mediu

Primăria Dobromir a depus la Ministerul Mediului şi Pădurilor un proiect pentru împădurirea a 28 de hectare din comună. Primarul comunei, Visel Iusein, speră ca proiectul său să prindă finanţare, cu atât mai mult cu cât unitatea administrativă pe care o conduce se află pe locul patru la gradul de sărăcie. Primarul a declarat că are o experienţă plăcută referitoare la plantarea arborilor în comună. „În cadrul programului Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) prin care s-au distribuit salcâmi în comunele din judeţ, am primit şi noi, în primăvară, 20.000 de salcâmi, pe care i-am plantat cu ajutorul persoanelor beneficiare a Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Am constatat că puieţii s-au prins şi e o mare bucurie pentru noi, înseamnă că oamenii au pus suflet atunci când au plantat salcâmii. Sper să obţinem finanţare şi pentru proiectul depus la Ministerul Mediului şi să plantăm şi alţi copaci. Am primit deja bani de la CJC pentru a întocmi actele care mai sunt necesare”, a declarat primarul comunei.