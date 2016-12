Proiect de infrastructură blocat pe ultima sută de metri

GHINION Decizia Guvernului de a opri în totalitate Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI), pentru a fi luate la puricat toate contractele semnate de guvernarea portocalie, a stopat, cel puţin pentru moment, un proiect de modernizare a infrastructurii din satul Albeşti. Primarul comunei Albeşti, Gheorghe Moldovan, a declarat că stoparea PNDI a însemnat şi „îngheţarea” proiectului integrat, care cuprinde introducerea reţelei de canalizare, construirea unei staţii de epurare şi asfaltarea a 29,6 kilometri de drum, lucrări care ar fi trebuit executate în satul Albeşti, cel care dă şi numele comunei. „Proiectul fusese declarat eligibil şi finanţabil şi chiar trebuia să se ţină şi prima licitaţie, cea pentru introducerea reţelei de canalizare şi de construire a staţiei de epurare. Numai că, odată oprit acest program, totul s-a dus pe apa sâmbetei”, a spus Gheorghe Moldovan. Chiar în aceste condiţii, primarul spune că nu se va da bătut şi că, dacă PNDI nu va fi reluat, va depune proiectul prin alt program.

DECIZIE Oprirea Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii a fost decisă de Guvernul Ponta în luna mai, când au fost anulate finanţările lucrărilor incluse în acest program atât pentru acest an, cât şi pentru perioada viitoare. „Am început în fiecare minister şi autoritate să tăiem contracte din acelea dubioase. Am oprit total faimosul PNDI, l-am scos cu totul din finanţarea pe acest an şi pe viitor. Anul acesta era vorba de un miliard de lei”, a declarat, la acea vreme, şeful executivului. Victor Ponta a mai spus atunci că toate economiile care urmează să fie efectuate de Guvern prin restrângerea unor astfel de programe vor fi utilizate la cofinanţarea proiectelor europene. PNDI, programat pentru perioada 2011 - 2020, a fost gestionat de Ministerele Dezvoltării şi Mediului.