Proiect de lege pentru cumpărarea locuinţelor ANL

Constănţenii care au primit de la Primăria Constanţa o locuinţă prin programul ANL doresc să îşi poată cumpăra acele locuinţe unde acum stau cu chirie. În perioada 2000 - 2004, cînd PSD, aflat la guvernare, a demarat programul ANL, avea în plan ca, după o perioadă de cinci ani, chiriaşii să îşi poată cumpăra locuinţele. În 2004, după ce s-au instalat la putere porocaliii, s-a încercat subjugarea financiară a chiriaşilor ANL, prin scoaterea la vînzare a apartamentelor la preţul pieţei, uitîndu-se că acele locuinţe fuseseră oferite într-un program social. Candidaţii PSD Eduard Martin - Colegiul 6 Camera Deputaţilor şi Alexandru Mazăre - Colegiul 3 Senat, vor ca, în viitorul mandat de parlamentar, să fie iniţiatorii unui proiect de lege prin care chiriaşii ANL să îşi poată cumpăra apartamentele sau garsonierele sau să îşi poată prelungi contractele de chirie pentru o perioadă mai mare de un an. În acest sens, cei doi s-au întîlnit, sîmbătă, cu cei care stau cu chirie în locuinţele ANL, în zona Poarta 6. Cei doi candidaţi au dorit să afle chiar de la cei implicaţi care le sînt doleanţele. „Vrem să avem o consultare serioasă cu beneficiarii programelor ANL, pentru a avea un punct de plecare pentru un viitor proiect de lege pe care vrem să îl promovăm. Timp de patru ani, Guvernul portocaliu nu a mai construit nimic. Programul ANL, demarat de PSD, a murit. Vrem să îl readucem în actualitate, pentru că era o modalitate de rezolvare a problemei locative. Guvernul liberalo-democrat a vrut să vîndă aceste locuinţe sociale la preţul pieţei, însă noi, cei de la PSD, ne-am opus, astfel că astăzi nu există nicio reglementare în acest sens. Noi am văzut şi vedem aceste locuinţe ca unele sociale şi este normal să fie vîndute la preţuri sociale“, a declarat Alexandru Mazăre. El a adăugat că banii care vor fi obţinuţi din vînzarea locuinţelor ANL vor fi folosiţi pentru a se construi altele, pentru că, în România, există încă o problemă în ceea ce priveşte unităţile locative. Eduard Martin a afirmat, la rîndul său, că un astfel de proiect de lege nu se poate face decît cu consultarea directă a celor implicaţi, mai exact a chiriaşilor ANL. „Unii poate vor avea posibilităţi să le cumpere, alţi nu. Noi ascultăm părerile celor direct interesaţi şi încercăm să schiţăm un proiect de lege care să fie, pe de o parte, în folosul dvs, şi pe de altă parte, în folosul altora ca dvs, care aşteaptă o locuinţă. Vrem ca în viitorul proiect de lege să introducem şi varianta prelungirii contractelor pentru cei care nu îşi pot permite încă să le cumpere. Preţul va fi unul cu statut social. Aşa cum am văzut, unii dintre dvs şi-au făcut îmbunătăţiri în locuinţe. Aceste îmbunătăţiri pot fi scăzute din preţul care va fi stabilit. Nu vrem să ne batem joc de oameni, aşa cum au făcut cei de la putere în ultimii patru ani. Orice s-ar întîmpla după 30 noiembrie, noi doi vom face acest proiect de lege şi ne vom zbate să îl trecem de Parlament, aşa cum am făcut cu celelalte legi promovate de noi. Avem experienţa deja acumulată, aşa că ne va fi mult mai uşor acum“, a spus Eduard Martin.