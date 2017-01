Proiect de reabilitare a promenadei din Mamaia

Dezvoltarea şi reabilitarea staţiunii Mamaia a fost una dintre priorităţile Primăriei Constanţa, care a înţeles că turismul este cea mai importantă sursă de venit pentru oraş. Din nefericire, strategia municipalităţii nu a coincis cu cea a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, care a făcut tot posibilul să blocheze dezvoltarea staţiunii. În aceste condiţii, proiectele municipalităţii au fost blocate din diverse motive. Aşa se face că multe dintre proiectele de dezvoltare a staţiunii au ajuns pe lista de priorităţi a Zonei Metropolitane Constanţa, acolo unde Ministerul nu are cum să intervină. Unul dintre aceste proiecte este cel de reabilitare a promenadei din staţiunea Mamaia. Proiectul a fost prezentat în detaliu în cadrul ultimei şedinţe a Consiliului Local, unde, de altfel, a fost aprobată şi o hotărâre privind indicatorii economici. Are o valoare de aproximativ 15 milioane de euro şi trebuie finalizat în 21 de luni de la începerea lucrărilor. Proiectul prevede reabilitarea piaţetelor Perla, Cazino şi Rex, dar şi a falezei de promenadă până în dreptul hotelului Bicaz. În piaţeta Perla vor fi înlocuite spaţiile verzi ample cu plantaţii punctuale de arbori, creându-se astfel o nouă axare a Piaţetei. În piaţeta Perla va fi ridicată o scenă simplă, în aer liber, amplasată pe latura de Nord-Est. De asemenea, piaţeta va beneficia de mobilier urban: bănci, coşuri de gunoi, stâlpi de iluminat, spaţii amenajate cu pietriş, respectiv bazine cu apă, pavaje pietonale noi, dar şi pistă de biciclişti. “În acest proiect am inclus şi o pistă de biciclişti care va fi pe toată lungimea promenadei, între partea pietonală şi cea rutieră”, a declarat viceprimarul Decebal Făgădău. Iluminatul Piaţetei Perla va fi realizat prin stâlpi cu înălţime medie de 4 metri, iar în zonele de trafic, de stâlpi cu înălţime de 8 metri, cu reflectoare. De asemenea, în Piaţeta Perla va fi amplasat un panou electronic de informare, dar şi un număr de aproximativ 12 panouri de identificare. În ceea ce priveşte Piaţeta Cazino, aici nu vor fi foarte multe modificări. Prin acest proiect se doreşte schimbarea întregului paviment cu unul de o calitate superioară şi model geometric simplu. Tot aici vor fi amplasate bănci în consonanţă cu mobilierul urban propus pe toată lungimea Promenadei. De asemenea, în Piaţeta Cazino se va regăsi o scenă acoperită pentru desfăşurarea de activităţi socio-culturale. Şi aici va fi amplasat un panou de identificare, cu alte 10 panouri indicatoare. Cea de-a treia Piaţetă ce va fi reabilitată prin acest proiect este cea din dreptul hotelului Rex. Aici este de fapt un mare spaţiu verde, fără nicio amenajare urbanistică. În partea dinspre bulevard va fi amenajată o piaţetă ce va evidenţia sculptura prezentă aici printr-un joc de texturi la nivelul pavimentului. În lungul acestui traseu pietonal sunt propuse 108 locuri noi de parcare, existând şi o propunere pentru o “bretea de acces”, cu 24 locuri de parcare taxi. Aici va fi amplasat un panou electronic de identificare, cu alte 5 panouri indicatoare. Prin realizarea acestui proiect se doreşte tratarea unitară a întregului traseu, dar şi o creştere a ponderii pietonalului în defavoarea rutierului. Zidul de demarcare a plajei va fi reabilitat prin placare şi mobilare cu băncuţe pe suprafaţa sa. Cele trei pieţe majore de pe traseul promenadei vor fi legate pietonal cu cele trei pasarele peste bulevardul Mamaia şi vor fi tratate ca poli de aglomerare. Un element important în reabilitare constă în plantarea a peste 800 de arbori, revitalizarea palmierilor prin plantarea lor în jardiniere separate din lemn, dar şi crearea de bazine de apă pentru relaxare.