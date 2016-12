Proiect de reconversie profesională pentru foștii sportivi de performanță

Aula din cadrul Facultății de Educația Fizică și Sport a Universității „Ovidius” din Constanța a fost joi gazda unui eveniment inedit, dedicat reconversiei profesionale a sportivilor de performanță, un proiect demarat sub patronajul Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), în colaborare cu Adecco, și care este coordonat de fosta mare atletă Gabi Szabo. La întâlnirea desfășurată în fața a câtorva zeci de studenți, fosta campioană olimpică a fost însoțită de nume importante din lumea sportului constănțean, Răzvan Florea, medaliat olimpic la înot, Elena Frîncu, membru COSR, Ilie Floroiu, director general al CS Farul, Dumitru Mihăilescu, expert CS Farul, Mihai Orzan, inspector DJST, Mariana Solomon, inspector DJST, dar și de reprezentanți ai mediului academic, Sorin Rugină, rectorul Universității „Ovidius”, Ion Botescu, presedinte al Senatului Universității „Ovidius”, și Mirela Damian, decanul Facultăţii de Educaţie Fizică și Sport a Universităţii „Ovidius”.

O MÂNĂ DE AJUTOR PENTRU FOȘTII SPORTIVI

Fostul ministru al Tineretului și Sportului le-a explicat studenților care sunt obiectivele și etapele proiectului. „Sunt extrem de onorată să fiu la Constanța, ca de fiecare dată de altfel, pentru că aici este locul în care veneam să mă liniștesc după marile competiții și am acest oraș în suflet. De puțin timp coordonez în România un proiect de reconversie profesională pentru sportivii de performanță. Este un proiect internațional, realizat în parteneriat cu Comitetul Internațional Olimpic și Adecco, pentru a veni în ajutor atât sportivilor care mai au puțin și se retrag din activitatea competițională, cât și celor care s-au retras, astfel încât inserția lor pe piața muncii să fie mult mai lină și mult mai ușoară. Proiectul de carieră pentru sportivi se axează pe trei piloni, prezentarea propriu-zisă, care este partea educațională, după care vor începe work-shop-urile, apoi intervine Adecoo pe partea de practică și intership-urile. Vrem să-i pregătim încă de mici, cu ideea că va veni momentul retragerii și trebuie să știe că cineva este alături de ei și poate să-i ajute în drumul lor de după activitatea sportivă. În această zi abordăm pilonul educațional și ne-am dorit foarte mult să ieșim din sălile de antrenament și de pe stadioane și să venim în mediul academic, pentru că educația are un rol esențial în reconversie”, a spus Gabi Szabo, care și-a reamintit momentul în care a renunțat la activitatea competițională: „În primele trei luni după retragere m-am odihnit, toul era frumos și perfect, dar apoi m-am întrebat: asta va fi viața mea după sport? După o carieră de succes, cu foarte multă muncă și multă pasiune, să stau acasă, să merg, să calc sau alte lucruri de acest gen. Am avut revelația că trebuie să-mi continui studiile și așa am ajuns să studiez la nivel de master și de doctorat. Șapte ani, cât am stat în mediul academic am reușit să-mi găsesc propriul meu Eu și nu m-am mai confundat cu cel de fost sportiv de performanță. Am început totul de la zero, am fost timp de opt ani vicepreședinte al Federației Române de Atletism, membru în Comitetul Executiv al COSR, iar o perioadă destul de scurtă, de un an și opt luni am deținut postul de ministru al Tineretului și Sportului. De puțin timp, trei luni, am început să lucrez pentru Adecco”.

RĂZVAN FLOREA, MODEL PENTRU STUDENȚI

Medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, în proba de 200 de metri spate, constănțeanul Răzvan Florea s-a retras din sportul de mare performanță în urmă cu șase ani, iar în această perioadă și-a construit o nouă carieră. „Revin cu plăcere la Facultatea de Educație Fizică și Sport, pentru că aici m-am format ca om. Sportul înseamnă un mod de viață și o educație exemplară. Am făcut înot 25 de ani și mi-a fost foarte greu să renunț la activitatea de performanță. M-am retras în 2010, dar este adevărat că, după Jocurile Olimpice din 2008, am redus motoarele și, treptat, am început să mă adaptez la viața de zi cu zi. A fost ceva nou, dar, dacă reușești să te documentezi și să te lovești de anumite situații, te descurci. Eu am început prin înființarea unei companii care distribuia echipament sportiv și, practic, am sărit din bazin direct în vânzări. Nu știam absolut nimic, dar, împreună cu soția mea, Oana, și alături de câțiva colegi, am pus pe picioare toate această companie, care a devenit mai mare și profitabilă. Mai târziu, visul meu a fost să construiesc un bazin de înot în Constanța și să pot oferi astfel copiilor și tuturor locuitorilor din acest oraș șansa de a avea un mod de viață sănătos și un loc în care să facă sport pentru ei. Am reușit în 2013 și m-am întors la prima dragoste, sportul, și am ajuns antrenor. Îmi place această nouă profesie, o practic cu multă plăcere și cu dorința de a mă afirma”, a povestit fostul mare înotător.

„DJST va sprijini acest proiect, pentru că, la Constanța, munca în echipă a însemnat un plus de valoare, astfel încât sportul constănțean a fost mereu un exemplu pentru întreaga țară. Răzvan este modelul pentru reconversie profesională și trebuie să preia ștafeta pe linie sportivă și olimpică pentru a nu lăsa Constanța fără reprezentant la nivel înalt. Este om de afaceri, este încă sportiv în întrecerile de veterani și este modelul pentru întreaga Românie de a arăta că sportivii, pentru a ajunge sus, în vârful piramidei, nu pot fi decât excepții și că excelența nu are vârstă”, a adăugat Elena Frîncu, fostul director al DJST Constanța, considerată cel mai de succes manager din sportul românesc.

