Proiect de reducere a numărului de parlamentari la 380, la Senat

Primul proiect de lege înregistrat la Biroul Permanent al Senatului în acest an a fost depus de vicepreşedintele Comisiei Juridice, senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu, şi prevede reducerea numărului de parlamentari de la 577, câți sunt în prezent, la 380, prin creşterea normei de reprezentare. Mai exact, norma de reprezentare va crește de la 70.000 la 80.000 de locuitori pentru un deputat și de la 160.000 la 190.000 de locuitori pentru un senator. Senatorul PSD a explicat că, în baza legislaţiei actuale, la alegerile parlamentare din 2012 a rezultat un număr excedentar de parlamentari - 583 faţă de 476 în legislatura 2008 - 2012, adică o creştere în jur de 20%. Donţu este de părere că un număr de 380 de parlamentari, incluzându-i şi pe reprezentanţii minorităţilor naţionale, ar fi suficient pentru o eficientă reprezentare a electoratului. „Este o propunere echilibrată, care ţine cont de realitatea parlamentară“, a spus Donţu. El a arătat că 20 - 30% dintre parlamentari au alte activităţi în sediul Parlamentului în acelaşi timp cu şedinţele de plen, dând ca exemplu Comisia de Politică Externă, ce are frecvent întâlniri cu ambasadori, de regulă dimineaţa. „Toate aceste lucruri m-au determinat, ca parlamentar cu zero absenţe, să fac o propunere ce îmi doresc să fie susţinută de toate grupurile parlamentare“, a declarat Ovidiu Donţu. Senatorul PSD a mai subliniat că se poate adopta norma de reprezentare propusă de el indiferent dacă se va introduce vot pe listă sau vot mixt sau uninominal.