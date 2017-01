Proiect de reintroducere în societate a persoanelor cu dizabilităţi

PROIECT Excelenţa sa, ambasadorul Republicii Irlanda în România, John Morahan, a fost prezent ieri la Constanţa, la invitaţia fundaţiei Health Action Overseas, care derulează în România, prin Fundaţia pentru o Viaţă mai Bună, proiectul \"Viaţă independentă pentru cinci tineri cu dizabilităţi\". Ideea acestui proiect a pornit de la nevoia de a oferi tinerilor cu un real potenţial de integrare, aflaţi în sistemul instituţional de îngrijire, instrumentele şi şansa de a trăi în comunitate. În esenţă este vorba despre un program de pregătire intensivă a tinerilor pentru dobândirea deprinderilor sociale şi de integrare pe piaţa muncii, la sfârşitul căruia vor fi capabili să trăiască independent. În plus, programul are o componentă de transfer al cunoştinţelor şi experienţei obţinute prin implementarea proiectului către personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa care lucrează în locuinţele protejate, care are un rol esenţial în pregătirea tinerilor rezidenţi pentru o viaţă independentă. „Sunt lucruri lăudabile făcute de această fundaţie care trebuie salutate şi bineînţeles sprijinite. Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a susţinut mereu astfel de proiecte sociale. Fiecare dintre autorităţile locale şi cele centrale trebuie să acorde o atenţie deosebită unor astfel de cazuri, pentru că dacă noi nu îi ajutăm, atunci nimeni nu poate. CJC nu poate decât să se bucure că există astfel de fundaţii care vin să completeze eforturile autorităţii judeţene”, a declarat vicepreşedintele CJC, Cristian Darie.

EFECTE Proiectul a fost demarat în urmă cu o lună şi începe să îşi arate efectele, având în vedere că doi dintre cei cinci tineri cu vârste între 19 şi 28 de ani şi-au găsit deja un loc de muncă. „Sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi trebuie să fie preocuparea fiecărei societăţi. Ştiu că în România sunt o mulţime de proiecte sociale derulate prin astfel de fundaţii, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere social, relaţiile dintre România şi Irlanda sunt foarte bine ancorate. Noi trebuie însă să extindem aceste relaţii şi să le dezvoltăm şi în plan economic, având în vedere potenţialul turistic al judeţului Constanţa. Mesajul pe care vreau să îl transmit este acela că persoanele cu dizabilităţi trebuie acceptate şi respectate”, a declarat ambasadorul Republicii Irlanda în România, John Morahan. Scopul proiectului este să sprijine cinci tineri cu dizabilităţi să se desprindă de sistemul instituţional de îngrijire şi, prin intermediul unui apartament de tranziţie, să îi pregătească pentru o viaţă complet independentă în comunitate. La sfârşitul celor trei ani de implementare, se estimează că cei cinci tineri beneficiari ai proiectului vor locui prin mijloace proprii în apartamente închiriate în oraş, vor avea un loc de muncă stabil şi vor fi independenţi financiar. În perioada implementării, DGASPC Constanţa asigură apartamentul, cheltuielile de întreţinere şi utilităţi pentru acesta, oferă suport logistic şi contribuie la evaluarea, monitorizarea şi diseminarea modelului de bună practică.