Proiect de siguranţă rutieră la SPR Constanţa

Serviciul Poliţiei Rutiere Constanţa are, începînd de ieri, nu unul, ci doi purtători de cuvînt, subinspectorii Marius Ghiţă şi Ciprian Sobaru, ambii absolvenţi ai Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti. Scms Tudorel Dogaru, şeful Compartimentului Drumuri Naţionale şi Europene a declarat că numirea a doi purtători de cuvînt se înscrie într-un program care vizează îmbunătăţirea relaţiei SPR Constanţa cu instituţiile administraţiei locale şi cu societatea civilă. Dogaru a adăugat că în cadrul aceluiaşi program care se va derula de la 1 februarie pînă la sfîrşitul acestui an, SPR Constanţa va urmări creşterea capacităţii de intervenţie precum şi perfecţionarea profesională a lucrătorilor de poliţei rutieră. Un alt aspect pe care conducerea SPR îl va avea în vedere pe toată perioada programului, va fi combaterea infracţionalităţii rutiere pe drumurile europene, naţionale şi judeţene, precum şi scăderea numărului de dosare cu autori necunoscuţi. „Cea mai importantă componentă a noului program va fi aceea de diminuare a gradului de victimizare a participanţilor la trafic, în condiţiile în care anul trecut, în judeţul Constanţa au fost înregistrate 270 de accidente grave de circulaţie, soldate cu 95 de morţi şi 231 de răniţi grav” a declarat scms. Tudorel Dogaru. Poliţiştii spun că anul acesta misiunea lor va fi una dificilă în condiţiile în care parcul auto creşte exploziv, iar în perioada sezonului estival, pe litoral sosesc peste 1,5 milioane de turişti. Potrivit datelor statistice de la sfîrşitul anului 2006, în judeţul Constanţa erau înmatriculate 172.392 autovehicule, dintre care peste 78% autoturisme, iar 208.446 persoane aveau permis de conducere. În momentul de faţă, echipajele SPR Constanţa trebuie să acopere 883 de km de drumuri naţionale şi europene, 847 km de drumuri judeţene şi alte 974 de km de drumuri comunale. La toate acestea, se adăugă, din acest an, şi segmentul de autostradă Cernavodă-Medgidia care se preconizează a fi inaugurat la începutul verii.