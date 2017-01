Proiect european finalizat la Şcoala Specială nr.1

Ieri, la sediul Şcolii Speciale nr. 1 din Constanţa, a avut loc conferinţa de presă finală prevăzută în cadrul proiectului “Extindere Complex Integrare prin Terapii Specifice”. Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3: “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”. În cadrul proiectului a fost făcută extinderea şi modernizarea complexului terapeutic prin crearea unor spaţii suplimentare şi dotarea acestora cu materiale didactice adecvate, care vor conduce la creşterea calităţii procesului instructiv educativ şi terapeutic în vederea dezvoltării personalităţii copiilor cu dizabilităţi, precum şi recuperarea capacităţilor de muncă, în vederea asigurării unei autonomii cât mai apropiate de normal. De acest proiect vor beneficia 271 de copii cu cerinţe educative speciale, suferind de diferite boli: sindrom autist, sindrom Longdon+Down, deficienţă de intelect severă, medie şi moderată, HIV. “Reuşim să finalizăm un nou proiect cu fonduri europene. Am demonstrat că regiunile au reuşit să absoarbă mult mai bine fondurile europene alocate decât reuşeşte guvernul, dovadă fiind faptul că, deşi avem proiecte depuse, nu există bani pentru ele. Ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru reprezentanţii Guvernului, care nu fac decât să blocheze accesul autorităţilor locale la fondurile europene. Poate nu ar fi rău ca cei de la Guvern să facă o vizită la regiuni şi să înveţe cum se pot lua foarte repede banii europeni. Dacă procentul alocat autorităţilor locale ar fi fost mai mare, cred că astăzi altfel ar fi stat lucrurile şi am fi putut vorbi despre adevărata reabilitare a infrastructurii. Prin atitudinea pe care o are Guvernul, cred că pentru următoarea perioadă, 2013-2020, România va primi mai puţin bani europeni, şi asta numai pentru Guvernul blochează accesul la fondurile europene”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) Cristian Darie. El a precizat că sala de kinetoterapie dotată prin acest proiect va asigura recuperarea motorie a copiilor cu dizabilităţi. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 1,2 milioane lei, din care peste 700.000 reprezintă contribuţia Fondului European de dezvoltare, aproximativ 300.000 contribuţia CJC şi puţin peste 100.000 de lei contribuţia Guvernului.