Proiect european la stadiu de... vis

La șapte ani de când am intrat în UE, multe dintre comunele din România oferă localnicilor condiții de trai la fel ca acum 100 de ani. Proiecte de modernizare a infrastructurii există, dar atât, întrucât sunt înghețate de birocrație și stagnează ani la rând în birourile ministerelor, iar implementarea lor rămâne doar un vis frumos pentru autoritățile locale. Într-o astfel de situație se află și Primăria din comuna Gârliciu, situată la 94 de kilometri de Constanța.

PROIECT INTEGRAT Primarul Constantin Cimpoiașu a declarat că încă din 2010 a depus proiectul de construire a unei instalații de canalizare menajeră și de asfaltare a străzilor la Ministerul Dezvoltării Regionale, în vederea atragerii fondurilor europene nerambursabile, însă fără succes. „De patru ani ne zbatem să facem rost de acele fonduri, prin măsura 3.2.2. Ne lăudăm că am ajuns în Europa, dar avem străzi de piatră şi gospodării fără canalizare. Nu este normal și de aceea am inițiat acest proiect. Am avut ghinion, însă, pentru că proiectul a fost declarat eligibil, dar nefinanțabil. Și, de atunci, nu s-a mai schimbat nimic. Conform proiectului, ar fi trebuit să introducem o instalație de canalizare, să facem o stație modernă de epurare, să asfaltăm toate străzile, care însumează 23 de kilometri liniari... Vise! Nu mai vorbim că și normele europene impun ca până în 2018 să avem deja canalizare, dar, dacă nu obținem banii necesari, nu avem cum să facem așa ceva. Din bugetul local nu avem cum să susținem acest proiect și, atunci, nu ne rămâne decât să sperăm că vom primi, cândva, banii. Ne-am fi dorit să avem și noi condiții ca la oraș, pentru că de aceea ne pleacă tineretul, fie în zonele urbane, fie în țări străine, pentru a strânge un ban, iar în urma lor rămân bătrânii”, a declarat edilul.