Proiect european pentru a atrage tinerii să lucreze în cercetare, la Universitatea „Ovidius”

Comisia Europeană şi-a dat avizul pentru introducerea în România a proiectului UPDATE (Understanding and Providing a Developmental Approach to Technology Education) din cadrul Programului Cadru 6. Acesta este un proiect european de cercetare-inovare derulat cu 16 parteneri, avînd drept coordonator Universitatea din Jyvaskyla, Finlanda. Principalul rol al proiectului este de a îmbunătăţi tehnicile educaţionale în ştiinţă şi tehnologie, rezultatele cercetărilor urmînd să furnizeze materiale educaţionale menite să atragă mai mulţi tineri, în special fete şi tinere femei în aceste domenii de specializare. Facultatea de Inginerie Mecanică Industrială şi Maritimă a Universităţii „Ovidius” Constanţa a fost cooptată în acest program şi va derula mai multe teme de cercetare. „Conform tezei că atitudinile sînt formate încă din etapele primare, respectiv învăţămînt preşcolar, primar, UPDATE abordează într-un mod original procesul de educaţie, cercetările urmărind grupele ţintă de la începutul intrării în sistemul educaţional pînă după obţinerea diplomei de specializare”, a declarat rectorul Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. Victor Ciupină. Proiectul are ca obiective principale: să cerceteze de ce fetele renunţă la educaţia tehnică sau tehnologică în diferite etape ale educaţiei lor, să creeze noi căi şi metode de educaţie menite să facă cît mai atractive disciplinele, respectiv carierele legate de domeniile tehnicii, atît pentru fete cît şi pentru băieţi, să promoveze, să încurajeze şi să mobilizeze în special fetele şi tinerele femei ca utilizatori avizaţi ai tehnologiilor moderne şi către cariere în aceste domenii. „În Consorţiul multinaţional al acestui proiect s-au înscris firme, centre şi institute de cercetare europene alături de universităţi din Finlanda, Germania, Marea Britanie, Franţa, Italia, Spania, Grecia, Austria, România, Slovacia şi Estonia”, a mai spus Ciupină.

Pentru acest proiect echipa Universităţii Ovidius Constanţa este alcătuită din dr. Doina Mihalaşcu (Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei), conf. dr.Mihai Gârţu (Facultatea de Fizică, Chimie şi Tehnologia Petrolului) şi conf. dr. ing. Valentina Pomazan (Facultatea de Inginerie Mecanică Industrială şi Maritimă), responsabil de proiect. Comisia Europeană finanţează lucrările pentru următorii trei ani cu 922.300 de euro.