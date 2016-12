Proiect guvernamental... cu bani de la CJC

LUCRĂRI ÎN DERULARE Locuitorii din Ion Corvin se pot lăuda că vor avea trotuare pavate. Primăria din localitate mai are câteva zile de lucru şi finalizează amplele lucrări de reabilitare şi modernizare a unei porţiuni de doi kilometri de drum comunal în Ion Corvin. Primarul comunei, Dumitru Nedea, a declarat că se efectuează atât lucrări de asfaltare a porţiunii de drum comunal din intravilan, cât şi lucrări de preîntâmpinare a inundaţiilor.

RIGOLE PENTRU PREÎNTÂMPINAREA INUNDAŢIILOR Ion Corvin este una dintre comunele judeţului care se confruntă în fiecare an cu inundaţii. Atât primăvara, cât şi toamna, şoselele şi grădinile oamenilor se inundă din cauză că satele care aparţin de unitatea administrativ teritorială se află în vale, iar apa de pe versanţii din apropiere se scurge exact pe teritoriul comunei. „Era nevoie de construirea unor podeţe şi amenajarea unor rigole de-a lungul străzii pentru că ne confruntăm cu inundaţii atunci când cad precipitaţii abundente. Lucrările le-am demarat în aprilie, însă au durat până acum pentru că am respectat întocmai toate etapele şi procedurile de asfaltare, care necesită timp. De exemplu, înainte să se toarne asfalt, e nevoie să se taseze foarte bine drumul pietruit, pentru ca asfaltul să se prindă bine. Pentru începerea execuţiei am primit ajutor financiar de la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), pentru că altfel nu ne-am fi putut apuca de lucrări. De fapt, proiectul de asfaltare şi amenajare a rigolelor se derulează printr-un program guvernamental”, a declarat Nedea. Primarul a explicat că în urmă cu doi ani i s-a aprobat proiectul de asfaltare a doi kilometri de drum depus pe Hotărârea de Guvern 577/1997 referitoare la modernizarea de drumuri, dar din cauză că banii se dau la abia finele lucrărilor, Primăria a fost nevoită să apeleze la CJC. „Eu estimez că, la sfârşitul lunii, finalizăm lucrările la proiect. Probabil MDRT ne va deconta sumele în toamnă sau iarnă”, a mai spus primarul.