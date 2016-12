Proiect îndrăzneţ - „after school“ la sat

Educaţia timpurie este primul pas spre o dezvoltare armonioasă. Acest lucru este luat în serios de către primăriile din ţară, deoarece ele încearcă din răsputeri să dezvolte instituţiile de învăţământ din zonele pe care le administrează. Diverse primării din comune vor să atragă fonduri europene, cu care să le creeze copiilor condiţii de învăţat la standarde europene. Pe lângă reabilitări de şcoli şi grădiniţe, unii dintre primari au în vedere şi crearea unor spaţii speciale pentru copiii care, din diverse motive, nu-şi pot face temele acasă sau care doresc să-şi petreacă mai mult timp alături de colegi, participând la mai multe activităţi educative. Printre primăriile care încearcă să facă acest pas se află şi cea din comuna Târguşor.

PLANURI Primarul Dumitru Dragu are deja în plan amenajarea unei astfel de instituţii în comună, ce mai poartă denumirea de „after school”. Edilul este de părere că „after school” poate veni în ajutorul familiilor care doresc ca elevii să participe la mai multe activităţi extraşcolare. Primăria a găsit deja spaţiul în care să se desfăşoare acest program: „În fosta clădire a CAP din imediata vecinătate a şcolii, dorim să facem acest „after school”. Clădirea este solidă şi are suficient spaţiu pentru toţi copiii care vor să vină aici. Trebuie doar să o recompartimentăm şi să o renovăm”, a declarat Dragu. În plus, edilul doreşte să o doteze cu mobilier şi echipamente noi. De asemenea, Primăria are în plan şi mutarea bibliotecii comunale în aceeaşi clădire, la care să aibă acces toţi locuitorii. Pentru toate acestea, Primăria doreşte să obţină aproximativ 100.000 de euro de la Uniunea Europeană. „Vrem, până la sfârşitul anului, să depunem acest proiect la centrul Grupului de Acţiune Locală şi sperăm ca de pe la începutul anului următor să putem demara lucrările”, a declarat Dumitru Dragu.