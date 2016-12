Proiect întrerupt

Artistul care şi-a implantat o cameră de luat vederi în cap este acum obligat să o îndepărteze, din cauza reacţiilor adverse ale organismului său, care a respins o parte a dispozitivului. Wafaa Bilal, artistul din New York, s-a operat săptamâna trecută, pentru a înlătura suportul din titan care îi susţinea camera fixată de scalp, din cauza infecţiilor apărute. Camera a fost implantată la un salon de body piercing, după ce doctorii americani au refuzat să ataşeze camera de scalpul artistului. Suportul de susţinere a obiectivului îi provoca lui Wafaa Bilal dureri insuportabile, deşi acesta urma un tratament cu steroizi şi antibiotice tocmai pentru a preveni o infecţie. Camera de luat vederi făcea parte dintr-un proiect prin care Waffa Bilal, professor de fotografie la Universitatea din New York, dorea să înregistreze fiecare moment al vieţii sale, timp de un an. Momentan, artistul poartă o cameră asemănătoare dar legată de gât, pentru a asigura continuitatea proiectului său. Wafaa Bilal speră ca după ce se va vindeca rana infectată, să îşi poată reataşa dispozitivul.