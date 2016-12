Proiect peisagistic pentru parcul şcolii

Cum poate arăta o şcoală proaspăt amenajată cu un parc neîngrijit în faţă? Această întrebare pare să fi ajuns şi la urechile autorităţii locale din comuna Târguşor, având în vedere că renovările s-au sfârşit anul trecut, iar Primăria plănuieşte să schimbe şi aspectul terenului din faţa unităţii de învăţământ. „Proiectul acesta este încă din 2010. Până în prezent, ne-am ocupat de ceea ce era mai important. Întâi am făcut şcoala, mai apoi ne-am ocupat de gard. Lucrările de la gard sunt aproape de finalizare, iar acum am decis să amenajăm şi parcul din faţa şcolii. Am început deja lucrările”, a declarat primarul Dumitru Dragu. Până în prezent, au fost realizate pavajele din curte, dar spaţiul verde... lipseşte. „Acum, curtea nu are un aspect tocmai plăcut, pentru că încă nu au fost plantaţi copacii, nu am pus gazonul. Peisagistul încă lucrează la planul parcului. După ce vom primi planul, vom vedea cum aranjăm şi florile, arbuştii, vom vedea de câţi stâlpi de iluminat avem nevoie şi unde îi amplasăm”, a declarat edilul. „Cheltuielile sunt în jur de 100.000 lei, dar încă nu ştim exact cât costă totul. Oricum lucrările vor fi făcute în regie proprie, pentru că bugetul este restrâns”, a fost răspunsul lui Dragu.