Proiect pentru atragerea specialiştilor

Primăria comunei Limanu desfăşoară, în prezent, un proiect de modernizare prin achiziţionarea logisticii necesare informatizării instituţiei. Primarul comunei, Nicolae Urdea, a declarat că proiectul este finanţat cu fonduri europene. „Nu aveam banii necesari la buget pentru acest proiect. El are o valoare de 500.000 de lei, din care contribuţia noastră ca autoritate locală este de 2%. Odată finalizat acest proiect, vom deveni o primărie modernă, în care locuitorii nu vor mai fi nevoiţi să aştepte mult pentru rezolvarea problemelor”, a declarat primarul. Primarul speră să poată rezolva şi problema locuinţelor. El a precizat că, la începutul acestui an, au fost depuse la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) două proiecte pentru care speră să obţină finanţare. „Primul proiect depus se referă la construirea a 10 case pentru specialiştii pe care vrem să îi aducem în comună. Cel de-al doilea proiect, care am înţeles că a fost prins în planul Ministerului, se referă la construirea a 72 de apartamente în regim ANL. Sunt proiecte importante pentru comuna noastră, mai ales primul, prin finalizarea căruia putem atrage în comună medici specialişti sau profesori cărora să le oferim cele mai bune condiţii”, a afirmat Urdea. În ceea ce priveşte apartamentele ANL, primarul a declarat că acest proiect a fost depus după ce, la nivelul administraţiei locale, s-au primit mai multe cereri de atribuire de locuinţe. „Cred că apartamentele în regim ANL ne vor ajuta să rezolvăm problema spaţiilor locative. Noi vom căuta şi alte soluţii, însă aceasta cred că este cea mai viabilă”, a afirmat edilul.