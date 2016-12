Proiect pentru dezvoltarea mediului rural

Lipsa locurilor de muncă şi gradul crescut de sărăcie din localităţile şi din mediul rural constănţean au determinat Asociaţia Inter Concordia, în parteneriat cu Asociaţia Europa pentru Dezvoltare Umană, să organizeze, ieri, o întâlnire cu reprezentanţii autorităţilor publice locale din judeţul Constanţa, precum şi cu membrii unor organizaţii şi ai unor instituţii publice constănţene pentru a găsi o soluţie. Cele două organizaţii le-au propus celor prezenţi încheierea unor parteneriate între instituţii, precum şi aplicarea proiectului „Dezvoltare economică durabilă prin creşterea calităţii resurselor umane din mediul rural”, cofinanţat din Fondul Social European şi derulat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Întâlnirea a avut ca scop şi promovarea parteneriatelor locale şi regionale ca instrumente de dezvoltare a resurselor umane şi a antreprenoriatului exclusiv în mediul rural. La evenimentul organizat ieri au răspuns prezent trei sferturi din primăriile constănţene, printre care: Cumpăna, Murfatlar, Chirnogeni, Nicolae Bălcescu, Negru Vodă, Mircea Vodă şi Lumina. Deşi prezenţa reprezentanţilor autorităţilor locale constănţene a fost numeroasă, senatorul PSD Nicolae Moga, invitat la acţiune, nu a fost mulţumit de feed-back-ul primarilor, declarând că mai mulţi reprezentanţi ai autorităţilor din mediul rural îşi exprimaseră dorinţa de a fi prezenţi şi de a lua parte la proiectul propus de asociaţii. „Am venit astăzi crezând că ne-am mai deşteptat puţin şi am înţeles că trebuie să luăm contact cu proiectele care aduc banii europeni în România. Europa niciodată nu o să ne aducă sacii cu bani la poarta primăriilor. Faptul că unii primari cu care am stat de vorbă nu au răspuns invitaţiei înseamnă că e lipsă de preocupare şi interes”, a declarat senatorul social democrat. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de doi ani şi jumătate în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est şi Centru şi este destinat persoanelor din mediul rural (antreprenori, şomeri, persoane care se ocupă de agricultura de subzistenţă, precum şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă). Bugetul proiectului este de aprox. patru milioane de euro, iar banii vor fi folosiţi pentru activităţi de formare profesională, consiliere şi asistenţă pentru persoane din mediul rural care demarează afaceri sau activităţi independente în domenii non agricole.