Proiect pentru împădurirea a peste 14 hectare

Primăria oraşului Techirghiol a pregătit documentaţia pentru un proiect ce va fi depus la Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile în vederea alocării de fonduri pentru împădurirea anumitor zone, pe o suprafaţă totală de peste 14 hectare. Proiectul va fi finanţat de la Administraţia Fondului de Mediu. „Conform reglementărilor privind utilizarea finanţării prin Fondul pentru Mediu, investiţia se desfăsoară în timp de cinci ani, după următorul grafic: în primul an se execută lucrări de pregătire a terenului, de plantare a arborilor şi arbuştilor şi lucrări de întreţinere. În cel de-al doilea an sunt efectuate lucrări de întreţinere şi completări, urmând ca, în ultimii trei ani, să se execute doar lucrări de întreţinere. Termenul de execuţie a primei faze a proiectului, cel al pregătirii terenului şi plantării puieţilor este de 15 luni”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan. El a precizat că prin instalarea acestei plantaţii forestiere pe cele 14,28 ha se urmăreşte în primul rând protecţia solului împotriva procesului de eroziune produs de apă. “Prin eroziune, pe de o parte, solurile îşi pierd treptat însuşirile lor, iar pe de altă parte, suspensiile solide antrenate de scurgerile de ape de pe versanţi sunt transportate şi depuse pe fundul lacului, producându-se astfel colmatarea şi, treptat, dispariţia lacului. Putem spune astfel că împădurirea are şi rol de protejare a lacului”, a spus Stan. Lucrările de reconstrucţie ecologică forestieră au un pronunţat caracter de protecţie a mediului, în sensul diminuării şi stopării proceselor de degradare a solurilor şi înlăturare a pagubelor produse unor obiective social-economice. Realizarea investiţiei va determina repunerea în circuitul economic a terenului degradat în suprafaţă de 14,28 ha, dar şi îmbunătăţirea aspectului peisagistic, cu efect pozitiv privind dezvoltarea turismului.