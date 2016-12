Proiect pentru încă patru blocuri ANL

Primăria Hârşova are speranţa că va reuşi să rezolve problema spaţiilor locative. În ultimii ani, Primăria a reuşit finalizarea mai multor proiecte de construire de locuinţe. “Am reuşit să facem blocuri ANL în regim de închiriere, blocuri ANL cu destinaţie socială. Am reuşit, de asemenea, printr-un proiect european, să amenajăm locuinţe sociale pentru etnicii rromi din Hârşova, proiect foarte apreciat atât de comunitatea rromă, dar şi de locuitorii oraşului. Acum dorim să mai facem patru blocuri ANL. Am fost la Ministerul Dezvoltării, unde am participat la o şedinţă chiar pe acest subiect. Am primit asigurări că Hârşova va fi inclusă pe această listă. Am speranţa că vom reuşi să ducem la bun sfârşit şi acest proiect, care cred eu că va rezolva în mare parte problema locuinţelor”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag.