Proiect pentru monitorizarea video a oraşului

Oraşul Ovidiu va fi, cel mai probabil, singurul oraş din judeţul Constanţa care va fi monitorizat în totalitate cu camere de supraveghere. „În 2009 am demarat un proiect pilot la nivelul oraşului privind supravegherea video. Am considerat că un asemenea proiect nu poate decât să vină în sprijinul comunităţii. Pentru început am instalat în punctele nevralgice din oraş 9 camere de supraveghere. Pot spune că la un an de la instalrea lor am constatat cât de necesar era un asemenea sistem. În primul rând, camere de supraveghere i-au ajutat pe poliţiştii comunitari în munca lor. În al doilea rând camere de supraveghere şi-au adus o contribuţie importantă în câteva cazuri mai dificile în ceea ce priveşte infracţionalitatea. Toate camerele pe care le-am montat sunt performante, funcţionând non stop. Chiar am fost solicitaţi de reprezentanţii ISJ să le punem la dispoziţie o serie de filmări care au ajutat în elucidarea unor cazuri”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai. El a precizat că în acest an programul va continua. „În 2011 vom pune alte 36 de camere de supraveghe, astfel încât să acoperim tot oraşul. Este un lucru foarte bun, pentru că ajută atât pe angajaţii poliţiei locale, dar mai ales descurajează infractorii”, a spus Bocai.