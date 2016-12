Proiect pentru program after school

Primăria comunei Independenţa doreşte modernizarea sistemului de învăţământ la nivel local, însă bugetul pe care îl are nu îi permite acest lucru. “Am fi vrut să facem o şcoală nouă, dotată cu tot ceea ce trebuie, dar nu avem bani. Am reuşit totuşi să reabilităm clădirea în care şcoala funcţionează în prezent. Avem un proiect depus pentru un program after school, proiect ce face parte dintr-un proiect integrat în valoare de 2,5 milioane euro. Sper să obţinem aceşti bani şi să reuşim să ducem la îndeplinire acest proiect”, a declarat primarul comunei, Cristea Gâscan.