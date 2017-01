Proiect pentru promovarea oinei

Revenit în actualitate după decenii de uitare, sportul naţional românesc, oina, beneficiază de o promovare importantă, graţie eforturilor depuse de actualul preşedinte al Federaţiei Române de Oină (FRO), Nicolae Dobre, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa şi al DSJ Constanţa. Astfel, luni a fost lansată cartea “În oglinda timpului. Oina de la malul mării, rezultat şi parte a străvechiului nostru sport naţional”, sub semnătura lui Virgil Mocanu, prima dintr-un proiect mai lung, intitulat “Colecţia - Tradiţia şi originalitate în sportul românesc”. În scurt timp, va urma o altă carte, “Fascinaţia oinei”, sub semnătura lui Nicolae Postolache, care va trata oina la nivel naţional. „Este vorba de o carte mai laborioasă, care tratează impactul oinei asupra societăţii. În curând, vom lansa şi o carte de specialitate, cu ajutorul antrenorilor, prin care vom prezenta regulamentul de joc, dar şi metode de a antrena. În plus, am pus în circulaţie un DVD, care conţine o scurtă istorie a oinei în imagini, dar şi regulile de joc exemplificate în imagini”, a explicat Dobre. Tot în proiectul de promovare a oinei face parte şi primul meci de oină feminin, care va avea loc în luna iunie, formaţia din Rasova urmând primească vizita echipei din Mioveni. „Vrem să reînnodăm o tradiţie cu o vechime de aproape 100 de ani, când fetele jucau oiniţa. A fost propunerea profesorilor din cele localităţi de a disputa acest meci. Vom încerca să adaptăm regulamentul la specificul jocului de fete”, a adăugat preşedintele FRO. Prima acţiune importantă va avea loc pe 25 aprilie, când va avea loc a patra ediţie a Supecupei României, la Gherăieşti, cu participarea primelor trei echipe din întrecerea internă, Biruinţa Gherăieşti, Frontiera Tomis Constanţa şi Straja Bucureşti.