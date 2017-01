Proiect pentru protejarea proprietăţii intelectuale

Nevoia de servicii pentru mediul de afaceri în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale este în creştere, în contextul în care proprietatea intelectuală a devenit din ce în ce mai importantă în ultimii 20 de ani. Cu toate acestea, întreprinderile mici şi mijlocii par a recurge la protecţia acestor drepturi într-o mult mai mică măsură decît firmele mari, a declarat managerul Enterprise Eurpoe Network din cadrul Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, Rodica Belteu. Motivele principale sînt în primul rînd legate de costuri, dar şi de lipsa informării. „În Europa de Sud-Est s-a constat că există un număr şi mai redus de solicitări de protecţie, în special în domeniul invenţiilor, multe analize arătînd că IMM-urile din această zonă sînt mult în urma pertenerilor lor vest europeni în ceea ce priveşte performanţa afacerilor cum ar fi productivitatea sau accesul redus la surse de finanţare, fără a mai vorbi şi de aspecte precum contrafacerea”, a spus Rodica Belteu. Din aceste nevoi a apărut proiectul Intellectual Property Rights for South East Europe - IPR for SEE (Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru Europa de Sud-Est), coordonat de Camera de Comerţ Veneţia (Italia) şi implementat împreună cu încă 10 parteneri din şase ţări (Italia, Austria, Grecia, Ungaria, România şi Serbia), printre care şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa. Potrivit afirmaţiilor Rodicăi Belteu, proiectul se derulează pe o perioadă de peste doi ani şi se va încheia în septembrie 2011. „În zona Constanţei, proiectul a început cu o analiză a serviciilor disponibile şi a nevoilor IMM-urilor, pentru a identifica cinci servicii inovative. Acestea vor fi dezvoltate şi se va crea cîte un set de instrumente care vor fi utilizate de organizaţiile pentru sprijinirea afacerilor instruite prin module moderne de învăţare. Furnizarea noilor servicii se va testa, în fiecare din cele şase ţări, prin cîte un grup pilot de IMM-uri, din diferite sectoare economice, sub îndrumarea organizaţiilor naţionale pentru protecţia proprietăţii intelectuale (în cazul României, Oficiul de Stat pentru Mărci şi Invenţii, după care acestea se vor livra în mod curent, ca urmare a unei promovări adecvate”, a mai spus Rodica Belteu. Valoarea totală a proiectului este de 1.370.000 euro, din care valoarea acestuia pentru România este de 110.000 euro. Fondurile provin din Programul European pentru Europa de Sud-Est.