Proiect pentru reabilitarea grădiniţei din Vulturu

Primăria comunei Vulturu a finalizat documentaţia aferentă proiectului de reabilitare a grădiniţei. „Reabilitarea şcolii din Vulturu a fost realizată cu bani de la Banca Mondială, cei 80 de elevi având în prezent cele mai bune condiţii pentru a studia. În ceea ce priveşte grădiniţa, care funcţiona într-o clădire foarte veche, am căutat cele mai bune soluţii de finanţare. După mai multe consultări ale programelor naţionale şi europene, am găsit câteva variante, însă am ales Grupul de Acţiune Locală, unde am depus deja proiectul. Sper ca în toamna anului viitor să fim în măsură să inaugurăm şi noua grădiniţă şi să oferim şi celor 40 de preşcolari cele mai bune condiţii pentru a învăţa”, a declarat primarul comunei Vulturu, Eugen Berbec.