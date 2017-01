Proiect pentru viitor la HCM

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa îşi pregăteşte viitorul, mizând pe o nouă generaţie. Gruparea de pe litoral va crea, în premieră, în cadrul clubului, o grupă de copii, cu vârsta între 10 şi 12 ani, care vafi pregătită de Enis Murtaza. Retras din activitatea competiţională în urmă cu o lună, fostul jucător al constănţenilor va debuta astfel în postura de antrenor. „HCM şi-a propus să înfiinţeze o grupă de copii, de care mă voi ocupa personal. Va fi un proiect de lungă durată, a cărui principală menire va fi creşterea de jucători pentru prima echipă. Este un proiect important pentru club, dar mai ales pentru copiii din acest oraş. Va fi greu, dar frumos”, a spus Murtaza. În vârstă de 33 de ani, fostul internaţional a reuşit să câştige titlul naţional la juniori în 1997 şi a pus umărul la promovarea echipei constănţene de seniori în prima ligă, un an mai târziu. „Sper să reuşesc să cresc jucători constănţeni pentru prima echipă. Nu cred că-mi va fi prea greu pe banca tehnică, mai ales că nu vom avea obiective în primii doi ani, perioadă în care vom pune bazele unei echipe. Atuurile mele sunt entuziasmul şi tinereţea. Îmi doresc să le pot insufla copiilor curajul şi dârzenia de care am dat eu dovadă cât timp am fost jucător. Am învăţat multe lucruri de la foştii mei antrenori şi va depinde doar de mine să reuşesc în noua postură. Îmi propun să aduc ceva nou”, a adăugat Murtaza.

„Este un proiect iniţiat de preşedintele clubului, Nicuşor Constantinescu, şi de mine. Prin acesta ne dorim să profităm de faptul că HCM a devenit un brand şi să atragem cât mai mulţi copii către handbal, sportul numărul 1 în Constanţa în acest moment, din punct de vedere al performanţei, dar şi al spectatorilor. Ne-am gândit la Enis Murtaza, pentru că am văzut că are calităţi deosebite şi îi place să lucreze cu copiii. Ne-am propus să ne facem o pepinieră proprie. Timp de două sezoane, copiii nu vor fi tracasaţi cu presiunea rezultatelor, deoarece vor fi înscrişi în campionatul naţional abia peste doi ani, la juniori II. Până atunci, ne interesează doar selecţia şi pregătirea. De fapt, i-am cerut lui Enis să-i înveţe ABC-ul handbalului”, a explicat directorul executiv al HCM, Nurhan Ali. Selecţia va începe pe 1 iulie, la Sala Sporturilor.

