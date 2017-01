Proiect privind contribuţia la Fondul de garantare a pensiilor private

Companiile autorizate pe piaţa pensiilor private vor achita la Fondul de garantare în primul an de funcţionare a acestuia o contribuţie reprezentînd 0,3% din activele nete gestionate, urmînd ca, în al doilea an, procentajul să urce la 0,35%, potrivit unui proiect de act normativ al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). \"Începînd cu al treilea an de funcţionare, cota contribuţiei anuale va fi stabilită de către CSSPP, pentru fiecare an de plată, şi va fi comunicată administratorilor de fonduri şi furnizorilor de pensii private pînă cel tîrziu la sfîrşitul lunii februarie a anului de plată\", se precizează în proiectul de lege. Plata contribuţiei anuale se va face pînă cel tîrziu la data de 30 aprilie a fiecărui an. Depăşirea acestui termen constituie contravenţie şi poate fi sancţionată cu avertisment în scris şi amendă contravenţională, care poate ajunge la 5% din capitalul social, în cazul persoanelor juridice, şi la 100.000 de lei, în cazul persoanelor fizice. În afară de contribuţia anuală, administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii private vor achita şi o contribuţie iniţială la Fondul de garantare, al cărei cuantum va reprezenta echivalentul a 1% din capitalul social subscris şi vărsat conform actului constitutiv, dar nu mai puţin de echivalentul în lei a sumei de 50.000 euro, calculată la cursul comunicat de BNR la data efectuării plăţii. \"Administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii private ce vor rezulta ca urmare a unei fuziuni sau a altei modalităţi de transformare sînt scutiţi de la plata contribuţiei iniţiale\", se arată în proiectul de lege. Potrivit documentului, contribuţia iniţială şi plăţile anuale efectuate la Fondul de garantare sînt deductibile din punct de vedere fiscal. \"În situaţii deosebite şi justificate, la propunerea Consiliului de Administraţie al Fondului de garantare şi cu aprobarea Consiliului CSSPP, contribuţia anuală poate fi majorată pînă la dublul nivelului acesteia, în funcţie de resursele necesare acoperirii obligaţiilor acestuia\", se precizează în textul proiectului. De asemenea, în cazurile în care Consiliul de Administraţie al Fondului de garantare constată că resursele acestuia sînt insuficiente pentru onorarea obligaţiilor de plată a compensaţiilor, acesta va stabili contribuţia suplimentară pe care fiecare administrator şi furnizor de pensii private o va plăti, după ce va fi aprobată de CSSPP. Sumele aflate la dispoziţia Fondului de garantare pot fi investite în titluri de stat, titluri de valoare emise de BNR, depozite la termen, certificate de depozit şi alte instrumente financiare ale instituţiilor de credit din România, titluri de stat emise de statele membre ale UE, titluri emise de instituţiile de credit centrale ale acestora şi titluri emise de Trezoreria Statelor Unite, Canadei şi Japoniei, precum şi alte instrumente financiare aprobate de CSSPP. Fondul va compensa pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private atît în perioada de acumulare a contribuţiilor, cît şi după deschiderea dreptului la pensie, provenind din incapacitatea administratorilor, respectiv a furnizorilor de pensii de a onora obligaţiile asumate şi va asigura plata drepturilor participanţilor sau beneficiarilor fondurilor de pensii administrate privat. Pe piaţa pensiilor private obligatorii (Pilonul II) şi facultative (Pilonul III) activează 25 de fonduri de profil, administrate de 20 de companii, cu active de peste un miliard de lei la finele lunii ianuarie.